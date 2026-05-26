Мицкоски се оплаква от български тормоз: Пленкович се надява на Радев и говори за неправда срещу Скопие (ВИДЕО)

Македонският премиер Християн Мицкоски се оплака от тормоз от страна на България на своя колега от Хърватия Андрей Пленкович. Това стана ясно по време на съвместната им пресконференция в Охрид. Мицкоски не спомена изрично името на нашата страна, но заговори за "булинг" от страна на една държава-членка от ЕС, а думите му дойдоха в контекста на твърденията му за "неразрешените двустранни въпроси с България".

"Нашата стратегическа цел е да бъдем част от Европейския съюз. Този път го почнахме преди 26 години. Заедно с Република Хърватска го добихме статутът кандидати. За жалост нашият път отиде в друга насока. Относно нашето интегриране в рамките на Европейския съюз се превърна в двустранен въпрос", заяви Мицкоски.

Припомняме обаче, че проблемът на Скопие по пътя за ЕС е отказът на страната да впише българите в македонската конституция вече четири години, което обаче не е двустранен въпрос, а неизпълнение на европейската преговорна рамка.

Пленкович не запя македонската песен за конституционните промени

По време на пресконференцията Пленкович също говори за неразрешен спор с България, но по отношение на конституционните промени той каза, че те са важни, сериозни и дългосрочни, но не и и че не трябва да се случат.

Пленкович даде положителна оценка на Скопие по пътя за ЕС, но отбеляза, че несправедливостта срещу Северна Македония последните 25 години няма никакво оправдание.

"В България имаше избори. Старият преизидент е новият премиер Радев", отчете Пленкович, изразявайки очаквания за първите контакти на министерско ниво. "Ще настояваме да се преодолеят пречките, които стоят пред този процес", добави Пленкович по отношение на европейската интеграция на югозападната ни съседка.

Припомняме, че преди Пленкович - хърватският президент Зоран Миланович в края на март подкрепи Северна Македония по европейския й път и прие позиция, която е в ущърб на България и която противоречи на европейската преговорна рамка.

През това време обаче се оказа, че Хърватия бави Черна гора по пътя към Европейския съюз, става ясно от материал на черногорският вестник "Победа".