Сателит на НАСА скри послание за тези, които ще живеят след милиони години

Скрита във вътрешността на спътник на НАСА плакета, изстрелян през 1976 г., съдържа послание за живеещите на Земята след 8,4 милиона години - датата, на която се очаква спътникът да се сблъска със Земята.

Скритото послание на НАСА към бъдещите поколения

Според spacedaily.com, на 4 май 1976 г. НАСА изстрелва спътника LAGEOS-1 от военновъздушната база Ванденберг в Калифорния. Това е един от най-простите обекти, изстрелвани някога в орбита. Представлява сфера с диаметър приблизително 60 сантиметра, тежаща приблизително 400 килограма, без електроника, сензори, източник на захранване или движещи се части. Нейната функция е да действа като цел. Наземните станции изпращат лазерни импулси към нея и измерват времето, необходимо на светлината да се върне.

Забравете слънчевата енергия: НАСА ще изгради ядрени реактори на Луната

Първоначалните оценки предполагат, че LAGEOS-1 може да остане в орбита около 8,4 милиона години, преди атмосферното съпротивление окончателно да го накара да се откъсне от нея.

Какво има вътре в този сателит? Карл Сейгън, който е работил и по „Златния диск“ на Вояджър, е създал малка плоча от неръждаема стомана с размери приблизително 10 на 18 сантиметра. Две еднакви копия са поставени вътре в спътника.

Плакетата не е текст, а диаграма, предназначена да бъде разбираема за хора, които не говорят общ език. В горната част на плакетата има речник: числата от едно до десет в двоичен код и малка рисунка на Земята, обикаляща около Слънцето, където двоичното число едно представлява продължителността на едно завъртане, една година. Това установява мерната единица, от която зависи цялата останала информация на плакета.

НАСА може да отложи кацането на Луната до 2031 г.: Каква е причината?

В долната му част са разположени три карти на земната повърхност, които формират основата на съобщението.

Първата карта показва континентите преди приблизително 268 милиона години, обединени в един континент, Пангея. Средната карта показва континентите такива, каквито са били по време на изстрелването през 1976 г. Третата карта показва прогнозираните позиции на континентите приблизително след 8,4 милиона години.Тази трета дата не е случайна. Тя е очакваната дата на падането на спътника.

Логиката на трите карти е като часовник. Континентите се движат със скорост от приблизително няколко сантиметра годишно. Откривателят на LAGEOS-1 може да сравни позициите на континентите на картата с позициите на континентите, които вижда около тях, и приблизително да определи колко време е минало.

LAGEOS-1 е в орбита около Земята и ще се върне на Земята. Плакетата е послание към всеки, който се намира на планетата.

Телескоп на НАСА надникна в последните 13,7 милиарда години на Вселената