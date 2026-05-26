500 костенурки спасиха Сахара от суша, след като всички засадени там дървета изсъхнаха

Почвата в голяма част от региона Сахел, южно от Сахара, е изключително суха и често става твърда като кора. Температурите надвишават 60 градуса по Целзий през деня, а въздухът се охлажда рязко през нощта. При тези условия дъждовната вода не прониква в почвата, а се изпарява почти мигновено, предотвратявайки покълването на семената.

Костенурките, които спасиха Сахара от суша

През 2021 г. изследователи опитали необичайно решение: пуснали на свобода 500 костенурки от вида sulcata в деградирал район близо до южния край на Сахара. Този вид, научно известен като Centrochelys sulcata, е перфектно адаптиран към живот в екстремни горещини и суша. Пет години по-късно сателитни снимки заснели зелени петна, разпръснати по пясъка, според Antena 3 на CNN. Костенурките не са засадили нищо.

Останките на гигантски динозавър в Сахара преобръщат историята

Въпреки това, те са направили това, което правят инстинктивно: изкопали са дупки.

Какво е забележителното в това поведение на костенурките? Шпорообразната костенурка е най-голямата сухоземна костенурка в света и третата по големина на планетата след галапагоската и алдабрската костенурка. Мъжките могат да достугнат до тегло над 100 килограма.

Въпреки това, не размерът им променя пейзажа, а навикът им да копаят дълбоки дупки, за да избягат от екстремни температури. Тези тунели могат да достигнат 10–15 метра под земята, пробивайки твърдата почвена кора.

След като тази кора се напука, дъждовната вода започва да прониква в почвата, вместо да се оттича от повърхността. Почвата задържа влагата по-дълго и семената, които преди това са били в спящ вид, започват да покълват.

Ефектът вече е забелязан в Сенегал, където организацията SOS (Save Our Sulcata) прилага програми за размножаване и реинтродукция на костенурките от 1992 г. Доклад на Международния съюз за опазване на природата (IUCN) показва, че над 300 индивида са били отглеждани в резервата Village des Tortues в Нофлайя, някои от които по-късно са били освободени в дивата природа.

Как един тунел се превръща в малък оазис?

Костенурките не разпространяват семена и не „засаждат“ растителност умишлено. Разрохканата почва около входовете на дупките им обаче създава стабилен микроклимат, където влагата се задържа по-дълго. След това започват да се появяват първите растения. Впоследствие насекоми и микроорганизми започват да процъфтяват в по-влажната почва и екологичната верига постепенно започва да се възстановява.

Еколозите наричат ​​такива животни „екосистемни инженери“, защото те физически променят средата си по начини, които помагат на други видове да оцелеят.

Проучване от 2017 г., публикувано в списанието Frontiers in Ecology and Evolution, подчертава огромния потенциал на шиповидната костенурка в тази област, особено в полупустинни райони, където водата и растителността са изключително оскъдни.

Проектът, стартирал през 2021 г., привлече международно внимание, но усилията за реинтродукция в Сенегал започнаха много преди това. В някои наблюдавани групи над 80% от животните оцеляват в продължение на четири години.

Изследователите подчертават, че за засаждането на дърветата не са използвани машини, напоителни системи или химически обработки на почвата. Единствената интервенция е била повторното въвеждане на местен вид, който е изчезнал от много райони поради лов, интензивно земеделие и прекомерна паша.

С течение на времето растителността започнала да се връща в райони, някога заети само от пясък. Това не са гори, а по-скоро кътчета с биоразнообразие, видими дори от космоса, около дупките на костенурките.

Учените обаче предупреждават, че костенурките не са чудодейно решение на проблема със сушата в Сахара. Регионът на Сахел страда от суша, изменение на климата, прекомерна паша и фрагментация на местообитанията.

Окото на Сахара: НАСА разкри какво се крие зад него

Освен това самият вид, който в момента помага за възстановяването на растителността, е в опасност. IUCN посочва този вид костенурка като застрашен вид, а популацията ѝ бързо намалява в голяма част от естествения ѝ ареал.

Приблизително 60% от заплахите са свързани с унищожаване на местообитанията, като останалите рискове включват изменението на климата, лова и незаконната търговия с екзотични животни.

Изследователите отбелязват, че успехът на подобни проекти все още зависи от валежите, контрола на пашата и дългосрочните практики за управление на залесяването. Въпреки това експериментът демонстрира критичната роля на един-единствен вид за възстановяването на практически унищожена екосистема.

Осмото чудо: Най-голямата изкуствена река в света се простира на 4000 км в средата на Сахара