Лудогорец направи Моцинка на ЦСКА: дербито олицетвори сезона на “орлите“

“Този мач на Лудогорец малко или много му описва сезона“. Това свое мнение изрази Николай Илиев в последния епизод на предаването “Точно попадение“. Според него “орлите“ са имали добри моменти през сезона, олицетворени от хубавия гол на Ивайло Чочев за победата с 1:0 срещу ЦСКА, но също така са преживели и спадове. Илиев не подмина и ситуацията, която се състоя в наказателното поле на Лудогорец, когато защитникът на “орлите“ Идан Нахмиас ритна в гърдите Леандро Годой.

“Много спорно движение“

“Направи си му една Моцинка. Не знам от кой спорт го е извадил това движение Нахмиас. Получи си шанса, възползва се от него. Господин съдията също много прекрасно се възползва от шанса на Нахмиас. На Лудогорец тази победа му беше много нужна. Знаем, щеше да си запази третото място и при равенство, те си гонеха второ, за да не ходят на бараж. Много спорно движение, пак можем да извадим онази приказка, че побутваме точно в момента когато трябва и когото трябва. В случая важен е крайният резултат. Наистина много хубав гол на Ивайло Чочев. Аз си го пусках после пак, трудно можеше да намери по-добре топката“, започна Николай.

“Много нетипичен за Лудогорец сезон“

“На Лудогорец този мач малко или много му описва сезона. Защото имаше хубави моменти като гола на Чочев, но имаше и такива грозни моменти. Не в смисъл, че Лудогорец много са ги бутали, но моменти, в които самият отбор не е приличал на себе си. Някакви нереални загуби, които никой не ги е очаквал, губене на точки през целия сезон. Много странен, много нетипичен за Лудогорец сезон, който с този бараж, с който завършва, и ги виждаме толкова несигурни, изобщо не се знае какво може да се случи там“, завърши Илиев. Повече по темата можете да видите в последния епизод на “Точно попадение“ в YouTube:

