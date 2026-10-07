Учени: Квантов балон може да сложи край на нашата Вселена - това може да се случи всеки момент

Законите на квантовата механика биха могли да доведат до гибелта на нашата Вселена. Но те биха могли и да я предпазят от едно от възможните фатални последици.

Една от териите е, че Вселената не е в най-стабилното си състояние. Ако се случи квантов преход към по-стабилно състояние, нашата реалност ще изчезне. Ново проучване, публикувано в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, обаче показва, че този сценарий е по-малко вероятен, отколкото се смяташе досега, пише Gizmodo .

Хигс бозонът и унищожението на Вселената

Полето на Хигс се състои от бозони на Хигс, които дават маса на всички известни елементарни частици (с изключение на фотона, частица светлина). По същество бозонът на Хигс дава маса на цялата материя във Вселената, иначе тя би била безформена бъркотия. Фундаменталните частици придобиват маса в резултат на взаимодействието си с полето на Хигс. Изучаването на това взаимодействие е в основата на теорията, че Вселената не е в най-стабилното си състояние, т.е. не е в истински вакуум, а в фалшив вакуум.

Тоест, според теорията, Вселената не е в състояние с минимално възможна енергия. Ако Вселената в даден момент реши да направи квантов преход към по-стабилно състояние, тоест истинско вакуумно състояние, ще възникне квантов балон. Той ще се разшири почти със скоростта на светлината и ще промени напълно цялата ни реалност, защото всички известни закони на физиката ще се променят. Това би довело до радикални промени в свойствата на частиците и фундаменталните взаимодействия, което би променило напълно Вселената, ефективно довеждайки я до нейната гибел.

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Екип от физици обаче е използвал симулации, за да разкрие механизъм, чрез който бързото разширяване на ранната Вселена е довело до квантови ефекти, които са заключили нейното състояние. По този начин, дори ако Вселената наистина е във фалшиво вакуумно състояние, е малко вероятно тя да премине в друго състояние в резултат на разпадането на фалшивия вакуум.

Учените са анализирали еволюцията на квантовите полета в бързо разширяващо се пространство. Изчисленията показват, че първоначално Вселената е имала космическа "ключалка", която ѝ е пречела да премине в друго състояние.

Резултатът обаче не доказва, че настоящото състояние на Вселената ще остане стабилно завинаги, нито определя точната вероятност полето на Хигс в крайна сметка да се разпадне. Тоест, резултатите от изследването не изключват напълно възможността за разпад на фалшивия вакуум, но показват, че това е по-малко вероятно, отколкото се смяташе досега. Заслужава да се отбележи, че симулацията не отчита промяната в скоростта на разширяване на Вселената или ефекта на полето на Хигс върху гравитацията, което би могло да доведе до разрушаване на реалността, каквато я познаваме.