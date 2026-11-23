"Къде е тази документация изобщо?" Това попита в ефира на Нова телевизия адвокат Александър Кашъмов, визирайки изчезналите материали на закритата временна комисия към предишния Висш съдебен съвет (ВСС) по случаите "Осемте джуджета" и Мартин Божанов – Нотариуса. По думите му новият състав на ВСС може още с встъпването си в длъжност на 30 ноември да покаже дали е готов да разплете тези казуси, като първо установи къде са събраните документи и огласи публичната част от тях.

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В дискусията участва и адвокат Петромир Кънчев от Управителния съвет на "Правосъдие за всеки". Той отбеляза, че около пет поредни парламента не са успели да изпълнят конституционното си задължение да обновят съвета, но този път конфигурацията в Народното събрание е позволила събирането на необходимите 160 гласа. Той определи проведената процедура като "по-прозрачна в сравнение с предишни години, тъй като изслушванията са били публични, на кандидатите са задавани въпроси, а голяма част от номинациите са дошли от неправителствени организации, което се е отразило положително на качеството им".

Александър Кашъмов акцентира върху управленския опит на част от новоизбраните членове, сред които има бивши министри и заместник-министри. "Висшият съдебен съвет не е някакъв друг съд. Тоест тук не е достатъчно ти да си магистрат", подчерта юристът и допълни, че работата в кадровия орган изисква по-широк поглед към съдебната система, постоянство и твърдост. Според първоначалните му наблюдения в новия състав не се очертава монолитно мнозинство, което да блокира взимането на решения.

Основният тест пред новия съвет ще бъдат именно проверките около Петьо Петров – Еврото и Мартин Божанов – Нотариуса. По информация на Кънчев по време на изслушванията и в последвалите разговори с „Правосъдие за всеки“ избраните от парламентарната квота са поели ангажимент да се заемат с тези случаи приоритетно – още преди стартирането на процедурите за избор на главен прокурор и председател на Върховния административен съд.

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Кашъмов припомни, че предишният ВСС е закрил временната си комисия по двата казуса без никаква яснота за съдбата на събраните материали. Съюзът на съдиите в България, подпомогнат от „Програма Достъп до информация“, води съдебно дело срещу отказа да бъдат предоставени данни за магистрати, които са били подслушвани или проверявани във връзка с двете афери. Ситуацията се усложнява от институционално прехвърляне на отговорността – от ВСС са препратили заявителите към апелативния съд и Върховната касационна прокуратура, но оттам са отговорили, че вече са изпратили поисканите документи обратно в съвета. Според Кашъмов новият състав трябва да издири наличните папки, да определи коя комисия ще продължи работата по тях, а при наличие на доказателства за конкретни нарушения може да се търси и отговорност от бивши членове на органа.

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Сред другите неотложни задачи пред новия ВСС двамата адвокати откроиха разпределението на знаковите дела, командироването на магистрати и блокираните конкурси. В разговора беше коментиран отказът Емилия Русинова да бъде временно отстранена като ръководител на Софийската градска прокуратура, както и начинът, по който там се разпределят производствата срещу магистрати и лица на висши публични длъжности.

Юристите предложиха специализираният отдел, който поема тези дела, да бъде разформирован, за да се премине към истинско случайно разпределение сред по-широк кръг прокурори. Кънчев добави, че новите членове на съвета вече са признали при изслушванията си, че продължителното командироване на магистрати създава риск от зависимости и трябва да бъде ограничено. От своя страна Кашъмов настоя съветът да отпуши спрените или недовършени конкурси за назначаване и повишаване на прокурори, давайки за пример процедурата за апелативни прокурори, която е стигнала до изпит и класиране и може да бъде финализирана с решение на новия орган.