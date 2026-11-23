Девет души са задържани при мащабна акция на полицията в София срещу издаване на фалшиви ТЕЛК решения. По информация на БНР акцията се провежда в една от столичните болници. От свой източник Actualno.com научи, че това е Първа градска болница. Сред задържаните има лекари и посредници. Очаква се да бъдат задържани и ползватели на фалшивите ТЕЛК.

Все още не се съобщава каква е щетата от схемата. На място в лечебното заведение се претърсва и се изземват документи.

Очаквайте подробности.