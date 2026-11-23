Албанският министър-председател Еди Рама вчера беше в Република Северна Македония, а след това е няколко дни в България, става ясно от изявлението му в югозападната ни съседка. За визитата у нас се спомена и в негово интервю в БНТ, но българските институции все още не са съобщили с кого точно ще проведе срещи. Последователността на посещенията му обаче не изглежда случайна.

Поводът за визитата на Рама в Северна Македония беше въвеждане на електронна услуга на граничния пункт между двете страни "Кяфасан", а тази у нас все още няма ясна цел, но България и Албания в момента са в изключително добри отношения, а през 2027 г. се навършват 10 години, откакто албанската страна призна българското малцинство. ОЩЕ: Сакскобургготски срещнал Мицкоски в Брюксел: Какъв е съветът му към Северна Македония за ЕС (ВИДЕО)

Ако Мицкоски е раздвоен между София и Белград - то нека чуе Тирана

Макар и през годините много държави да се се опитвали да посредничат между България и Северна Македония - френското предложение уреди въпроса с вписването на българите в македонската конституция. Той залегна в преговорната рамка на Скопие за ЕС, на което и самата македонска страна се съгласи. Северна Македония обаче не изпълнява това условие вече четвърта година, прави опити да промени рамката и да лобира против България.

През това време албанският премиер направи така, че страната му да напредне за ЕС повече от Северна Македония, което наложи двете държави да се разделят.

Отворил всички преговорни рамки, признал българското малцинство още преди 10 години - Рама се изяви като добър съсед и се опита да внесе разум в поведението на македонския премиер Християн Мицкоски, който дърпа държавата си назад.

В специално интервю за БНТ албанският премиер Еди Рама се застъпи за българското малцинство в Северна Македония. Той каза, че необходимостта българското малцинство да бъде включено в конституцията на Северна Македония е резултат на споразумение между двете страни.

"Българското малцинство по право трябва да бъде включено в конституцията. Това е неизбежно", заяви Рама пред националната телевизия.

Ден по-късно той коментира интервюто си пред българската телевизия в Северна Македония, като каза, че не би си позволил да казва на правителството или на народът на Северна Македония какво трябва да правят.

„Македонската страна с право се съмнява дали няма да има още едно вето, ако направи тази стъпка и добави българите в конституцията. Но, от друга страна, Северна Македония трябва да изпълни това условие, за да влезе в ЕС", каза Рама пред Мицкоски.

Той обаче каза, че нито той - нито Албания някога ще спрат пътя на на Скопие към ЕС.

Нормално е премиер на съседна държава да не се намесва в работите на своя македонски съсед, но посланието му е повече от ясно - Северна Македония няма друг избор освен да впише българите в македонската конституция. Ако Мицкоски е раздвоен между София и Белград - то нека чуе Тирана. ОЩЕ: Еди Рама за Западните Балкани: Фон дер Лайен да не забравя своите седем деца





