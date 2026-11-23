Великобритания въвежда мащабна учебна програма по финансова грамотност в училищата, която ще обхваща целия курс на обучение.

Английските ученици ще получат по-серизна основа във финансовата грамотност, необходима им за управление на парите, вземане на информирани решения и постигане на успех в работата, благодарение на основните реформи в националната учебна програма, представени от правителството.

От овладяването на таблиците за умножение и процентите до разбирането на лихвените проценти, фишовете за заплати и ипотеките, промените ще засилят основните знания, като същевременно ще гарантират, че младите хора могат да ги приложат на практика в съвременния живот и работа.

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Изследванията подчертават защо финансовото образование трябва да е в крак със съвременния живот. Повече от 71% от деца на възраст от 7 до 17 години във Великобритания правят покупки онлайн, като 67% от тях го правят без надзор от възрастен.

На този фон само 1/3 от децата си спомнят, че са учили за парите в училище и са намирали тези знания за полезни, докато почти половината от родителите (48%) смятат, че твърде малко време се отделя за преподаване на умения за финансово управление.

Като част от цялостното пренареждане на учебната програма, което ще бъде изготвено през следващите седмици, след проучване на Инициативата за вземане на финансови решения, учениците ще изучат „големите три“ понятия – инфлация, сложна лихва и диверсификация на риска, като съзнателно ще свързват математиката с теми от реалния живот като лихва, ипотеки и спестявания.

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"Вместо само да се учат как да правят изчисления, ще помогнем на учениците да разберат мотивите, които стоят зад тях, да формулират мисленето си и да използват тези знания уверено. Това може да означава сравняване на цените в супермаркетите, определяне дали дадена отстъпка наистина предлага добра стойност, изчисляване на доходите от работа на непълен работен ден или разбиране как спестяванията растат с течение на времето", заяви образователният министър.

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По план новата учебна програма по финансова грамотност трябва да започне да се прилага от 2028 г.

Основните акценти

В горните класове (14–16 години) за първи път в задължителните часове по гражданско образование учениците ще изучават как работят ипотеките, лихвените проценти и договорите за наем, както и пенсиите, застраховките и инвестирането.

В прогимназията (11–14 години) ще се засилят задължителните уроци за данъци, кредити, потребителски права и разпознаване на финансови и онлайн измами.

В началното училище децата ще се запознават с базови понятия като инфлация, спестявания, дигитални пари и съставяне на бюджет.

Предвиждат се промени и в часовете по математиката. Часовете по математика ще бъдат преориентирани към практически задачи от реалния живот – разчитане на фишове за заплата, изчисляване на сложна лихва и сравняване на отстъпки и цени в супермаркета. Наред с това, реформите в математиката ще се фокусират върху по-задълбочено овладяване на основите, премахване на ненужно съдържание и по-добра последователност на темите, давайки на учениците повече възможности да разсъждават, да решават проблеми и да прилагат знанията си. На националните изпити, особено в началния етап, съдържанието ще бъде пребалансирано, за да се засилят математическите умения, от които учениците се нуждаят за живота и работата, включително финансова математика и статистика.