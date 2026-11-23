Органите на реда в Истанбул претърсват гориста местност в район Саръйер (в северната част на мегаполиса) за залавянето на лъвица, изпусната по все още неустановен начин и засечена с термални камери след сигнал на граждани, съобщи сайтът "Тюркийе тудей". Операцията е в ход от вчера, когато жител на квартал Ускумрукьой подал сигнал за забелязано диво животно в гориста местност близо до населения район.

По-късно екипи на турската Дирекция по националните паркове и жандармерията установяват с термални камери, че животното е лъвица и предприемат операция по залавянето му, която все още продължава.

A lioness is spotted in Istanbul, LMAO. Police is trying to locate and safely seize her https://t.co/r1wTOahtj3 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 22, 2026

Според изявление на кметския наместник на Ускумрукьой Шейда Юст, цитирано от сайта "Хаберлер", екзотичното животно най-вероятно е било отглеждано незаконно и е било изпуснато. "Това е район, където живеят хора с високи доходи и има множество къщи, отделени една от друга. Това определено е животно, което някой е държал в дома си", каза тя, но подчерта, че за момента няма конкретна информация, която да потвърждава откъде се е появила лъвицата, съобщава БТА.

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От вчера за района на Ускумрукьой е в сила предупреждение към местните жители да не напускат домовете си и да бъдат бдителни, за да не пострадат и да не пречат на работата на екипите, работещи по залавянето на дивото животно. Кадри от термалните камери, показващи силуета на лъвицата, бяха споделени и в социалните мрежи.