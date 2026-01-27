Учени: Удар на гигантски астероид може да е деформирал Луната отвътре

Масивен удар на астероид в далечното минало би могъл буквално да промени вътрешната структура на Луната. Това заключение се основава на нов анализ на изотопния състав на калия в проби от базалтови скали, върнати на Земята от китайската мисия Чан'е 6 от басейна Южен полюс-Айткен. Изданието Space.com пише за това.

Удар на гигантски астероид в Луната

Тези данни предоставиха доказателства, че катастрофалният сблъсък, създал тази гигантска ударна структура, е ключов фактор за формирането на асиметрията между близката и далечната страна на Луната.

Огромният басейн Южен полюс-Айткен с ширина 2500 километра се простира от обратната страна на Луната. Той е една от най-големите ударни структури в Слънчевата система и се оценява на 4,2-4,3 милиарда години. Това го прави много по-стар от лунните морета, повечето от които са били на 3,6 милиарда години.

Екип, ръководен от Хенг Ци Тиен от Института по геология и геофизика на Китайската академия на науките в Пекин, анализира проби от лунен базалт, върнати от Changye-6. Учените установиха, че съотношението на по-тежкия изотоп на калия, калий-41, към калий-39 е по-високо в пробите от басейна Южен полюс-Айткен, отколкото в пробите от близката страна на Луната, събрани от мисиите Аполо и върнати от лунни метеорити.

Учените смятат, че това съотношение може да е резултат от катастрофалния удар, който е образувал басейна Южен полюс-Айткен. Интензивната топлина и налягане на удара са нагряли кората и мантията на Луната толкова много, че много летливи елементи, включително калий, са се изпарили и са се разпръснали в космоса.

Това се потвърждава от предварителни проучвания: сондата Чан'е-6 вече е открила, че мантията от далечната страна съдържа по-малко вода, отколкото от близката. Тъй като по-лекият изотоп калий-39 би бил по-склонен към изпарение от по-тежкия изотоп, сблъсъкът е довел до увеличаване на съотношението калий-41 към калий-39.

На 1 юни 2024 г. космическият апарат „Чан'е 6“ кацна в кратера Аполо с диаметър 537 километра, разположен в басейна Южен полюс-Айткен. Двадесет и пет дни след кацането мисията успешно върна на Земята ценни проби от лунна почва и скали. Оттогава китайски учени изучават тези материали подробно, опитвайки се да разберат защо геоложката история на обратната страна на Луната се различава толкова драстично от тази на близката страна.

Също така учените вече са установили, че Луната бавно абсорбира фрагменти от земната атмосфера. Този процес се случва от милиарди години благодарение на „невидимите магистрали“, които създават магнитното поле на нашата планета.

