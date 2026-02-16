Слънчево затъмнение през февруари 2026: Кога е и къде ще се види най-добре?

В края на зимата ще станем свидетели на първото слънчево затъмнение за годината. На 17 февруари 2026 г., по време на новолунието, ще се случи специално астрологично събитие - първото слънчево затъмнение за годината в 14:01 часа.

Слънчево затъмнение на 17 февруари

Слънчевото затъмнение е астрономическо явление, при което Луната частично или напълно закрива Слънцето за кратък период от време, гледано от Земята. Затъмненията се случват само по време на фазата на новолунието, но не всяко новолуние е съпроводено със затъмнение. Обикновено има от две до пет слънчеви затъмнения годишно, в зависимост от орбитата на Луната. Слънчевите затъмнения са различни видове: пълни, частични, пръстеновидни и хибридни.

„Фактът, че често виждаме такива зрелищни слънчеви затъмнения на Земята, е щастлива случайност на природата. Слънцето е много по-голямо от Луната – около 400 пъти в диаметър, но Луната е около 400 пъти по-близо до Земята. Това позволява на спътника на Земята да блокира Слънцето почти перфектно, когато условията са благоприятни“, пише НАСА.

Заслужава да се отбележи, че Луната бавно се отдалечава от Земята със скорост от около 3,8 см годишно и след като премине границата от 23 500 км, ще изглежда твърде малка, за да блокира Слънцето. Но няма нужда от паника – все още имаме над 600 милиона години, преди да достигнем този етап.

През февруари 2026 г. ще се случи пръстеновидно слънчево затъмнение - Слънцето, Луната и Земята ще бъдат подравнени, но Луната ще бъде твърде далеч от Земята, за да покрие напълно слънчевия диск. По време на този вид слънчево затъмнение небето придобива оттенък на здрач, но част от Слънцето все още ще бъде видима, откъдето идва и прякорът му „огнен пръстен“. Пингвините над Антарктида ще могат да го видят в целия му блясък, докато тези в южните части на Южна Америка и Африка ще видят само частично слънчево затъмнение.

