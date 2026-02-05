НАСА отмени мисията си до Луната

НАСА обяви отлагането на мисията Artemis II от февруари за март след завършването на генералната репетиция за изстрелване във Флорида. Инспекция разкри проблеми с процеса на зареждане с течно гориво на ракетата Space Launch System. Това съобщава Ройтерс.

Отлагане на мисията на НАСА до Луната

Генералната репетиция е последната симулация преди изстрелване, по време на която ракетата се зарежда напълно с гориво и преминава през цялото обратно броене, без реално да изстрелва. По време на тази процедура НАСА открива теч на течен водород поради малък фитинг в системата за подаване на гориво. Окончателното решение за отлагане на изстрелването е взето след 49-часова репетиция в Космическия център Кенеди.

НАСА мълчи: Какво е състоянието на евакуираните астронавти от МКС

Екипажът на Artemis II ще се състои от трима американски астронавти - Рийд Уайзман, Виктор Глоувър и Кристина Кох - както и канадецът Джереми Хансен. Очаква се мисията да бъде най-дългата пилотирана мисия в човешката история и първата, която обикаля около Луната след програмата Аполо през 60-те и 70-те години на миналия век.

Мисията Artemis II е предварителен етап преди кацането на астронавтите на Artemis III, планирано за 2028 г. Тя ще използва също ракетата SLS и капсулата Orion, а лунният модул ще бъде Starship на SpaceX за първи път. Изстрелването на Artemis II ще бъде следващата стъпка в програмата на НАСА за връщане на хора на Луната и тестване на нови технологии за бъдещи междупланетни мисии.

НАСА: До 2035 г. на Луната ще има цяло селище

Междувременно стана ясен и проектът за построяване на хотел на лунната повърхност до 2032 г.

Това съобщава GRU Space, който се позиционира като първият в света разработчик и оператор на лунни недвижими имоти.

В съобщението на компанията се посочва, че желаещите могат да кандидатстват, за да бъдат сред първите, които ще резервират място в първия в света хотел на Луната. Това е шанс да се присъединят към нова междупланетна глава в човешката история. Това не е просто типичен космически туризъм. Само 12 души са ходили по Луната и участието в този начален етап означава да бъдеш част от основите на живота извън Земята.

Прочетете също: НАСА откри мястото, където извънземните може би се крият