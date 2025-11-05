НАСА прогнозира кога Слънцето може да превърне Земята в пустиня

НАСА е симулирала как промените в Слънцето ще унищожат земната атмосфера, прогнозирайки, че животът ще изчезне след около милиард години. Изследователи от университета Тохо в Япония, заедно с експерти от НАСА, са провели мащабна компютърна симулация, за да установят кога Земята ще загуби способността си да поддържа живот. Това съобщава изданието Ladbible.

Кога Слънцето може да унищожи Земята?

Симулациите показват, че естествената еволюция на Слънцето постепенно ще направи планетата необитаема. С остаряването на Слънцето то ще става по-ярко и по-горещо, което ще доведе до повишаване на температурите на Земята. Това ще доведе до изпаряване на океаните, изчерпване на атмосферата и бърз спад на нивата на кислород.

Учените са провели около 400 000 симулации, за да моделират тези процеси. Според резултатите, целият живот - от хората до микроорганизмите, може да изчезне около 1 000 002 021 година. По това време условията на Земята ще наподобяват тези на Меркурий днес.

Водещият автор на изследването, ученият Казуми Озаки, обяснява, че преди се е смятало, че биосферата на Земята ще съществува около два милиарда години. Нови изчисления обаче показват, че този период може да бъде почти наполовина по-дълъг. С намаляване на нивата на кислород атмосферата ще загуби стабилност и животът на планетата ще стане невъзможен.

Експертите също така предупреждават, че някои "сигнали за бъдещето" са видими още днес, включително повишена слънчева активност, изригвания и изхвърляния на коронална маса, които влияят на магнитното поле на Земята, както и глобално затопляне и топене на ледници. Всичко това са признаци, че климатичните процеси на планетата се ускоряват.

Учените казват, че изменението на климата може да направи живота на Земята непоносим много преди Слънцето да достигне критичната си фаза. Постепенното повишаване на температурата и влошаването на качеството на въздуха вече правят Земята все по-негостоприемна за живот.

Също така според НАСА, астероидът Апофис ще се доближи до Земята на 32 000 километра на 13 април 2029 г. За да се постави това в перспектива, това е по-близо от орбитите на някои геостационарни спътници. Освен това, астероидът ще бъде толкова ярък, че жителите на Източното полукълбо (части от Европа, Африка и Азия) ще могат да го видят с просто око - като ярка звезда, движеща се по небето.

Въпреки че 32 000 км е малко разстояние по космически стандарти, астрономите са напълно спокойни. През 2021 г. Апофис вече прелетя покрай Земята и учените използваха този момент, за да проведат мощни радарни наблюдения, за да изчислят орбитата му с голяма точност.

