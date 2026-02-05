Парад на планетите през февруари 2026: Какво ще видим в небето?

Този месец астрономите предсказват рядко явление - така нареченият „планетарен парад“, когато шест планети от Слънчевата система ще бъдат видими едновременно в небето. Една от тях, Юпитер, ще бъде лесно разпознаваема дори с просто око. Това съобщиха специалисти от Кралските музеи Гринуич, водещият научен център за астрономия и астрология във Великобритания, пише изданието LADbible.

Планетарен парад в небето през февруари 2026

Според учените, след залез слънце на 28 февруари, Меркурий, Венера, Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун ще бъдат видими в небето, въпреки че ще бъде трудно да се видят всички наведнъж. Няколко планети ще бъдат ниско над хоризонта при залез слънце, а слънчевата светлина и други обекти в ландшафта могат да попречат на наблюдението им.

Прочетете също: Няма връщане назад: Обявиха кога планетата Земя ще стане негодна за живот

Меркурий, Венера, Сатурн и Нептун ще бъдат видими малко след залез слънце, но за наблюдение на Нептун винаги е необходим телескоп. Уран ще се намира в съзвездието Телец и залязва около полунощ, което улеснява наблюдението му с телескоп.

Според експертите, Юпитер ще бъде най-видимата планета на парада. Той ще се издигне високо над хоризонта в съзвездието Близнаци и ще бъде видим през по-голямата част от нощта. Планетата ще бъде видима дори от градски райони с високи нива на светлинно замърсяване, където ще се появи като ярка светлинна точка в небето.

Астрономите добавят, че това явление е просто прелюдия към още по-зрелищно астрономическо явление тази година - почти пълно слънчево затъмнение, очаквано на 12 август във Великобритания. Експертите смятат, че затъмнението ще бъде най-добре видимото в страната от 1999 г. насам. Луната ще покрие почти изцяло слънчевия диск, а по време на максималното затъмнение ще бъде видим приблизително 90% от слънчевия диск.

Венера няма спътници, Земята има един, а Сатурн има над 100. Каква е причината?

Светът се готви за едно от най-значимите астрономически събития на века. На 2 август 2027 г. пълно слънчево затъмнение ще премине над Южна Европа, Северна Африка и Близкия изток. Учените изчисляват, че приблизително 89 милиона души ще бъдат в зоната на пълното слънчево затъмнение, за които слънчевият ден ще се превърне в зловещ полумрак за няколко минути, пише Ecoticias.

Учените изчисляват, че в максималната си фаза Луната ще блокира Слънцето за 6 минути и 23 секунди, което прави това най-дългото затъмнение на леснодостъпна земя поне до 2114 г.

Учени: Може да съществува живот на други планети и има доказателство