Учени: Ядрена експлозия може да спаси Земята

Астероид, заплашващ Земята, не е задължително да се превърне в облак от отломки след ядрена експлозия. Нови данни променят начина, по който мислим за планетарната защита. Учените смятат, че в случай на критичен удар на астероид, човечеството теоретично би могло да предотврати катастрофа с ядрена експлозия. Ново компютърно моделиране и експерименти показват, че подобен сценарий не би довел непременно до разпадане на небесното тяло на опасни отломки. Това съобщава Science Alert.

Ново откритие на учените за Земята и възможна ядрена експлозия

Проучването показва, че астероидите са способни да издържат на значително по-големи натоварвания. Нещо повече, те дори могат да се укрепят при екстремен удар. Това откритие променя разбирането ни за рисковете от сценарий за ядрена планетарна отбрана, тъй като намалява вероятността рояк от отломки да летят към Земята след експлозия.

Екип от учени, включително физици от Оксфордския университет и представители на стартиращата компания Outer Solar System Company (OuSoCo), изследва поведението на железен метеорит, изложен на интензивна радиация. Според съоснователката на OuSoCo Мелани Боман, анализът потвърждава приблизително 2,5-кратно увеличение на здравината на материала на микроскопично ниво.

Учените посочват, че настоящият, доказан метод за защита се счита за кинетичен удар – какъвто е бил използван в мисията DART, когато космическият кораб умишлено се е разбил в астероид. Този подход обаче е изпълнен с несигурност: грешно изчисление или неочаквана реакция в материала биха могли просто да забавят удара със Земята или да променят траекторията непредсказуемо.

За да разберат по-добре тези рискове, изследователите успяха да наблюдават за първи път в реално време и без разрушаване как метеоритът се деформира и адаптира към екстремни условия. Експериментите бяха проведени в ускорителя на частици Super Proton Synchrotron в съоръжението HiRadMat на ЦЕРН. Проба от железния метеорит Кампо дел Сиело беше облъчена с кратки импулси от протонен лъч с различна интензивност.

Сензорите са регистрирали, че материалът първоначално е омекнал и се е огънал, след което отново се е втвърдил. Освен това, той е разсейвал енергията по-ефективно при по-силни удари. Това обяснява защо предишни лабораторни модели често са давали противоречиви резултати за здравината на астероидите.

Учените отбелязват, че механичните свойства на небесните тела се променят в реално време, така че не може да се приеме, че са постоянни, както често се случва в моделите на отклонение. Екипът планира да продължи да изучава астероиди с различен състав, тъй като по-хетерогенните скали могат да се държат различно.

Според съоснователя на OuSoCo Карл-Георг Шлезингер, светът трябва да е подготвен за високопрецизна мисия за отклоняване на ядрени заряди, въпреки че провеждането на пълномащабни тестове предварително е невъзможно. В същото време учените подчертават, че в случай на реална заплаха, отдалечена ядрена експлозия близо до астероида вероятно би била използвана за изпаряване на част от повърхността му и промяна на орбитата му, без да се унищожи напълно тялото.

