Учени откриха най-голямата органична молекула, съдържаща сяра, ключов компонент на живота, откривана някога в междузвездното пространство. Изследователите наричат ​​това откритие „липсващо звено“ в разбирането на учените за произхода на химията на живота, съобщава CNN.

Сярата е 10-ият най-разпространен елемент във Вселената и ключов компонент на аминокиселините, протеините и ензимите на Земята. Но докато изследователите преди това са откривали молекули, съдържащи сяра, подобни на новооткритата в комети и метеорити, големи молекули липсваха в междузвездното пространство - обширната област между звездите, осеяна с облаци прах и газ.

„Сярата е пристигнала на Земята от космоса отдавна. Въпреки това, ние сме открили само много ограничен брой молекули, съдържащи сяра, в космоса, което е изненадващо. Тя би трябвало да съществува в огромни количества, но е много трудно да се намери“, каза водещият автор Мицунори Араки.

Молекулата е открита в молекулярния облак G+0.693–0.027, разположен на приблизително 27 000 светлинни години от Земята, близо до центъра на нашата галактика. Молекулярните облаци са студени, плътни колекции от прах и газ, които позволяват на молекулите да се образуват. Те действат като звездни разсадници, тъй като гравитацията създава струпвания, които в крайна сметка се превръщат в млади звезди.

„Това е най-голямата молекула, съдържаща сяра, откривана някога в космоса, състояща се от 13 атома“, казва Араки. „Преди това най-голямата молекула имаше само девет атома, но това вече беше рядък случай, тъй като повечето открити молекули, съдържащи сяра, имаха само три, четири или пет атома“, допълва ученият.

Намирането на по-големи молекули е важно, добави той, защото помага да се запълни съществуващата празнина между простата химия, открита в космоса, и по-сложните градивни елементи на живота, открити в комети и метеорити.

Сярата е един от шестте елемента, необходими за живота на Земята, и може би е била ключов компонент в най-ранните форми на живот на Земята, осигурявайки жизненоважно гориво за древните микроби, казва Сара Ръсел, професор по планетарна наука в Природонаучния музей в Лондон.

„Наличието на сложни органични молекули в центъра на нашата галактика предполага, че биологично важни материали може да има навсякъде в космоса“, пише в имейл Ръсел, който не е участвал в проучването. „Откриването на такива молекули толкова далеч от нашата планета също предполага, че подобни процеси може да протичат и другаде, което прави съществуването на живот на друга планета малко по-вероятно.“

