Астрономи откриха потенциално обитаема планета

Астрономи откриха нова потенциално обитаема планета на приблизително 146 светлинни години от Земята. Температурите на нейната повърхността могат да паднат под -70°C. Изданието „Гардиън“ пише за това .

Нова планета, на която е възможно да съществува живот

Планетата HD 137010 b е само с 6% по-голяма от Земята и обикаля около звезда, подобна на Слънцето. Д-р Челси Хуанг от Университета на Южен Куинсланд отбеляза, че орбиталният период на планетата е приблизително 355 дни. Това, според нея, прави орбитата на HD 137010 b подобна на земната.

Звездата, около която HD 137010 b обикаля, е по-хладна и по-слаба от Слънцето. Поради това учените смятат, че температурата на повърхността на планетата може да е под –70°C, което повече напомня на Марс.

Учени от Принстънския университет смятат, че друг свят, Планетата Y, може да се крие в покрайнините на Слънчевата система, приблизително с размерите на Земята и вероятно скалист.

„Търсихме други обяснения за този наклон, но всичко се свежда до едно нещо – там трябва да има планета“, казва водещият автор д-р Амир Сирадж.

„Тази работа не е откриването на планета, а е откриването на мистерия, чието вероятно решение е съществуването на планета“, казва ученият.

За Планетата Y е известно, че тя вероятно е скалиста планета, с размерите на Земята или Меркурий. Разположена е в пояса на Кайпер, разстоянието му от Слънцето е 100-200 пъти по-голямо от това на Земята.

След като Плутон беше премахнат от списъка с планети, астрономите съсредоточиха търсенето си върху „деветата планета“ в пояса на Кайпер, пръстеновидна зона от ледени тела отвъд Нептун. Всяка планета, която е толкова далеч, получава много малко светлина от Слънцето, което прави трудно откриването ѝ с конвенционални телескопи.

По-рано, през 2016 г., учените изложиха хипотезата за съществуването на гигантска „Планета Х“, чиято маса е 10 пъти по-голяма от тази на Земята. Но д-р Сирадж предполага, че Планетата Y може да е много по-близо – 2 до 4 пъти по-близо до Земята, отколкото Планетата X.

Дори на това разстояние, тя би останал изключително слаба и неуловима. Освен това, нейната орбита вероятно е наклонена с приблизително 10 градуса, което я прави труден за откриване.

Новата обсерватория „Вера Рубин“, която вече е започнала да фотографира небето с най-големия цифров фотоапарат в света, дава надежда за разрешаването на тази мистерия.

