Астрономи откриха звезди, които "бягат" от Млечния път

Някои звезди в нашата галактика се носят през космоса с невероятна скорост, напускайки родните си места. Астрономите за първи път откриха силите, стоящи зад това космическо „бягство“.

Астрономите са засекли необичайно поведение сред масивни звезди в Млечния път: някои се движат през галактиката с изключително високи скорости, отдалечавайки се от родните си места. Ново мащабно проучване помогна за изясняване на основния механизъм. Това съобщава изданието Phys.

Бягащи звезди в Млечния път

Изследователите анализирали 214 звезди от тип O – най-масивните и светещи в нашата галактика. За целта те комбинирали данни от мисията Gaia на Европейската космическа агенция и спектроскопски наблюдения от проекта IACOB. За първи път те успяли едновременно да изучат скоростта, въртенето и бинарността на бягащите звезди за толкова голяма извадка.

Резултатите показват, че повечето бягащи звезди се въртят бавно. Междувременно, бързо въртящите се обекти са по-често свързани с експлозии на свръхнови в двойни системи, когато звезда получава мощен „ритник“ от смъртта на своя спътник. Звездите с високи пространствени скорости обаче обикновено са самотни, което показва тяхното гравитационно изхвърляне по време на близки взаимодействия в млади звездни купове.

Учените откриха и 12 бягащи двойни системи, включително три известни рентгенови двойни системи с висока маса и няколко обещаващи кандидати за черни дупки. Въпреки това, почти не бяха открити звезди, които едновременно да се движат с висока скорост и да се въртят бързо, което предполага различни механизми за тяхното формиране.

Според водещия автор на изследването, Мар Каретеро-Кастрильо, това изследване установява безпрецедентни ограничения върху моделите за произхода на масивни бягащи звезди в Млечния път. Учените отбелязват, че такива обекти играят важна роля в еволюцията на галактиките, като разсейват тежки елементи и радиация в междузвездната среда.

Очаква се бъдещите публикации на данни от Gaia да позволят на учените да проследят миналите траектории на тези звезди и по-точно да ги свържат с местата им на раждане, както и да открият нови екзотични системи с неутронни звезди или черни дупки.

