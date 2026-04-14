Учените търсят обяснение: Защо Вселената се разширява по-бързо от очакваното

Нови измервания показват, че Вселената се разширява много по-бързо, отколкото предполагат настоящите теории, а учените все още не могат да обяснят причината за това явление. Международен екип от астрономи е направил едни от най-точните измервания досега на скоростта на разширяване на Вселената и резултатите само задълбочават мистерията.

Какво стои зад бързото разширение на Вселената?

Според проучване, публикувано в списанието „Астрономия и астрофизика“, Вселената се разширява със скорост от приблизително 73,5 километра в секунда на мегапарсек (един мегапарсек е равен на 3,26 милиона светлинни години). Това е много по-бързо, отколкото предполагат настоящите космологични модели.

Какво всъщност се крие 90% от материята на Вселената: Сензационно изследване

Учените отбелязват, че тази разлика може да показва сериозни пропуски в нашето разбиране за структурата на Вселената.

„Нашите резултати засилват аргументите за нова физика или необходимостта от по-задълбочено преразглеждане на ранната Вселена“, се казва в проучването.

Какъв е проблемът? Традиционно, скоростта на разширяване на Вселената се измерва по два начина. Първият е чрез наблюдение на близки звезди и галактики, определяйки колко бързо се отдалечават от Земята.

Вторият е чрез анализ на ранната Вселена, който ни позволява да предвидим каква би трябвало да бъде скоростта на разширяване днес.

На теория тези два подхода би трябвало да доведат до едни и същи резултати. На практика обаче това не се случва. Моделите на ранната Вселена дават стойност от около 67-68 km/s/Mpc, докато наблюденията на близки обекти дават стойност от около 73 km/s/Mpc. Тази разлика е наречена „напрежение на Габълск“ и остава един от основните проблеми в съвременната космология в продължение на много години.

Какво показа новото проучване

За да проверят точността на резултатите, учените комбинирали няколко метода за измерване в така наречената „локална мрежа за разстояние“. Те са използвали наблюдения на червени гиганти, свръхнови и различни видове галактики.

Полученият резултат от 73,5 km/s/Mpc остава стабилен дори след изключване на отделните методи, което намалява вероятността от грешка.

„Тази работа ефективно изключва обяснението за несъответствията, дължащи се на единична грешка в измерването“, отбелязват авторите.

Откриха липсващото звено за еволюцията на Вселената

Какво означава това? Изследователите смятат, че проблемът може да е по-дълбок, отколкото се смяташе досега. Възможно е настоящите модели да не отчитат напълно влиянието на тъмната енергия, новите частици или промените в гравитацията.

„Несъответствието може да показва липсата на ключов компонент в нашия модел на Вселената“, отбелязват учените.

В бъдеще новите обсерватории би трябвало да предоставят по-точни данни, които ще помогнат или за обяснение на това явление, или за потвърждаване на необходимостта от преразглеждане на фундаменталните теории.

Какво е тъмна енергия?

Тъмната енергия е хипотетична сила, която обяснява ускоряващото се разширяване на Вселената. През 1998 г. наблюдения на свръхнови показаха, че Вселената не забавя разширяването си под влияние на гравитацията, както се смяташе преди, а всъщност се ускорява. Причината за това явление остава неизвестна.

Прочетете също: Астроном обясни защо Вселената не е създадена за хората