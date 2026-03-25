Астроном обясни защо Вселената не е създадена за хората

Много от нас, гледайки нощното небе, се чувстват сякаш са в центъра на необятна вселена, но науката е на съвсем различно мнение EcoNews съобщава това, позовавайки се на легендарния изследовател Карл Сейгън, който е посветил живота си на борбата с митовете и суеверията.

Вселената не е създадена за хората

Основната теза на учения е праволинейна и същевременно дълбока: „Вселената не е създадена, за да приема човека, и не е враждебна към него. Тя е безразлична.“ Това послание достигна до огромна аудитория чрез телевизионния сериал „Космос“ от 1980 г., който се превърна в най-популярното предаване в историята на обществената телевизия, гледано от над 500 милиона души в 60 страни.

Сейгън е много повече от телевизионна личност. Той притежава научни степени по физика, астрономия и астрофизика от Чикагския университет, работи дълги години в Харвардския факултет, по-късно преподава в университета Корнел и консултира НАСА през ранните десетилетия на планетарните изследвания. Неговите изследвания имат значителен принос за оформянето на съвременното мислене за места като Венера и Марс, както и за търсенето на живот извън Земята.

Библиотеката на Конгреса, която съхранява ръкописа на есето му „Вселената, която не е създадена за нас“, потвърждава сериозността на твърденията на Сейгън. В своите трудове той подчертава, че науката трябва да се основава единствено на проверими доказателства, а не на „утешителни истории“. Според учения истината винаги трябва да е по-важна от човешката гордост.

Въпреки че заявлението му от 1992 г. до Академията на науките е отхвърлено поради прекомерна публичност, изследователят не се отказва от твърдението си. Той заключава, че макар да сме малки в космически план, ние имаме привилегията да разбираме част от този свят и да защитаваме нашата крехка планета.

Друга интересна новина в областта на астрономията е, че на далечен Марс е забелязано нещо наистина странно - огромна структура, която прилича точно на египетска пирамида. Това откритие, заснето на кадри от марсоход, сериозно развълнува изследователите и накара мнозина да спекулират и да го свържат това откритие със следи от древни цивилизации. Учените уверяват, че най-вероятно това не е дело на извънземни.

Така наречената „пирамида“ се намира в западната част на Кандор Часма, един от най-големите каньони в долината Маринер, втората по големина каньонска система в Слънчевата система. Този регион е известен със стръмни скали, свлачища и пластови скални образувания, за които учените смятат, че могат естествено да създават необичайни и чисто геометрични повърхностни характеристики“, подчертава Daily Mail.

