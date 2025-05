Забелязаха мистериозно съвършена сфера в космоса (СНИМКА)

Галактиката ни Млечния път е дом на някои изключително странни неща, но едно ново откритие истински озадачи астрономите. В данните, събрани от мощен радиотелескоп, астрономите са открили нещо, което изглежда като идеално сферичен мехур. Това е кълбо от разширяващ се материал, изхвърлен от експлодирала звезда, остатък от свръхнова - но как се е появил, е по-скоро загадка.

Голям международен екип, ръководен от астрофизика Мирослав Филипович от Университета на Западен Сидни в Австралия, нарече обекта Teleios, по името на древногръцката дума за „съвършенство“. След изчерпателен преглед на възможностите изследователите стигат до заключението, че ще ни е необходима повече информация, за да разберем как се е формирал този обект.

Техният анализ е представен в Publications of the Astronomical Society of Australia и е достъпен на сървъра за arXiv.

Австралийския квадратен километров масив Pathfinder (ASKAP) открива в небето множество особени кръгове от различни видове като част от изследването си Еволюционна карта на Вселената (EMU). Някои от тях на междугалактически разстояния са били малко трудни за разгадаване, като например известните странни радиокръгове (Odd Radio Circles - ORCS).

Телеосът, разположен в Млечния път, има различна история на възникване от ORCS, открити в дълбокия космос, но въпреки че е по-близо и следователно по-малък, невъзможността да се определи точно на какво разстояние се намира, се оказа значителна пречка за разбирането на неговия произход.

Снимка: Filipović et al., arXiv, 2025

Повече за загадъчния обект

Филипович и колегите му извършват задълбочен анализ на обекта и установяват, че той свети слабо само в радиовълните. Дължината на вълната на сиянието му показа, че най-вероятно е остатък от свръхнова от тип Ia - един от най-ярките типове свръхнови във Вселената.

Тези свръхнови възникват, когато бяло джудже в близка двойна орбита със звезда-спътник погълне толкова много материал от спътника, че надхвърли границата на масата си и експлодира.

Дотук всичко е ясно. Но определянето на разстоянията до нещата в космоса е изненадващо доста трудно. Изследователите са успели да изчислят разстоянието до Телеос, но не са можали да го ограничат до две възможности - около 7175 светлинни години и около 25 114 светлинни години. Както можете да си представите, и двете разстояния биха означавали различни неща за еволюционната история на Телеос. Тъй като нещата изглеждат толкова по-малки, колкото по-далеч са, двете разстояния биха дали много различни размери на мехура. На по-близкото разстояние остатъкът от свръхнова би бил с диаметър 46 светлинни години. На по-голямо разстояние той би бил с диаметър 157 светлинни години.

Остатъкът от свръхнова често се състои от разширяващ се облак от материал - така че всеки от тези размери предполага различна възраст на остатъка. По-близкото разстояние подсказва за по-млад остатък от свръхнова, който е имал по-малко време да се разрасне - по-малко от 1000 години. При по-голямо разстояние той би трябвало да е на повече от 10 000 години.

Проблемът и при двата сценария е, че еволюционните модели на свръхновите от тип Ia предвиждат, че трябва да има и рентгенови лъчи. Липсата на рентгенови лъчи е малко озадачаваща.

Друга възможност е Телеос да е остатък от свръхнова от тип Iax, вид свръхнова от тип Ia, която не унищожава изцяло бялото джудже, а оставя след себе си остатък от „зомби“ звезда. Това напълно съответства на свойствата на излъчването на Телеос, но би трябвало да е много по-близо, на около 3 262 светлинни години.

Този сценарий би означавал, че Телеос е малко по-малък, с диаметър около 11 светлинни години. На това разстояние дори има звезда, която би могла да бъде кандидат за звездата-зомби... но нито едно от другите независими измервания на разстоянието до Телеос не установява, че тя би могла да бъде толкова близо.

Всички тези други проблеми карат необичайния въпрос за почти перфектната симетрия на остатъка да избледнее малко на заден план. Остатъците от свръхнови почти винаги са асиметрични по някакъв начин. Самият взрив може да е асиметричен; разширяващата се материя може да се вклини в междузвезден газ или прах, който вече се е намирал наблизо; и в крайна сметка обвивката ще се разшири достатъчно, за да започне да се фрагментира.

Въпреки това, ако свръхновата е симетрична и се случва в достатъчно празна област от пространството, тя може да се разшири симетрично. Тя просто все още не е достигнала точката на фрагментация. Това е рядка гледка, но не и невъзможна. Това прави Телеос наистина много интересен.