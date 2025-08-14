България е в челото на ЕС по риск от щети след пожари - генезисът е в климатичните промени

Огнената стихия в България през това лято е още по-жестока от миналото. През юли 2025 г. са отчетени с 20% повече пожари спрямо същия месец на 2024 година, по данни на началника на противопожарната служба главен комисар Александър Джартов. Огънят в Пирин, край Сунгурларе и на други места в цялата страна явно е част от притеснителна тенденция, която продължава няколко десетилетия и се очаква да се развива още в бъдеще.

Фирмата за анализ на климатични рискове XDI публикува доклад за това къде европейската инфраструктура е най-уязвима към горски пожари. Сред всички анализирани държави от Европейския съюз България е поставена на пето място по риск и през 2025 г., и при прогнозата за 2050 г.

Едно от трите основни заключения в доклада гласи, че климатичните промени вече са удвоили риска от щети по инфраструктурата в резултат на горски пожари във Франция, Италия, Гърция, Румъния и България от 1990 г. насам.

Пожарите в Европа и глобалното затопляне

Обширният анализ излезе в период, в който пожарите отново засегнаха европейския континент. В Южна Франция се изправиха пред най-големите пожари от 1949 г. насам, като само за един ден изгоряха над 13 000 хектара земя, бяха разрушени десетки домове, а хиляди хора останаха без ток.

В Португалия тази година вече са изгорели над 42 000 хектара – осем пъти повече спрямо същия период на 2024 г.

В Северна Испания противопожарните екипи се борят с огнена вихрушка и стотици хора трябваше да бъдат евакуирани.

Подобна е ситуацията и у нас. Ключовото е, че тези случаи не са изолирани – те имат общи взаимовръзки и всъщност постоянно се увеличават като брой. Растат и щетите. Европейската сметна палата изчисли, че горските пожари вече струват на ЕС по около 2 милиарда евро всяка година, изразени в икономически загуби.

Европа е най-бързо затоплящият се континент и климатичните промени са ключовият двигател. Осъществен е известен прогрес, що се отнася до ограничаването на емисиите от парникови газове, но все още светът се движи в посока високи нива на глобално затопляне.

"Днес пожари бушуват в Испания, Португалия, Гърция, Турция и на Балканите. Досега през тази година в ЕС са изгорели над 409 000 хектара – почти двойно повече от средната стойност, регистрирана през последните 19 години. Всички се питаме колко по-лошо може да стане? Според най-новия ни анализ – много", казва д-р Карл Малън, ръководител на отдела за наука и технологии в XDI.

Анализът на компанията прави оценка именно на рисковете от тези щети, като обхваща всяка държава и всяка национална провинция/регион. Изследваният период е от 1990 г. и включва прогнозни стойности чак до 2050 г. Важен детайл е, че се преценява и какъв е „приносът“ на глобалното затопляне.

България е в топ 5 по риск от щети от пожари в ЕС

Анализът класифицира страните от ЕС според моделирани прогнози за щетите от горски пожари върху застроена площ при сценарий с високи емисии. Сравнена е общата вероятна стойност на физическите щети върху инфраструктурата, наричана "агрегиран риск от щети", във всяка страна през 2025 г. и с прогноза към 2050 г.

Според класацията на XDI България заема пето място през 2025 г. Най-уязвими са областите Кърджали, Смолян и Бургас.

Прогнозата за 2050 г. поставя страната ни отново на пето място, като пак същите региони са оценени като най-високорискови.

Италия, Франция и Испания заемат първите три места в класацията за риск от щети по инфраструктурата от горски пожари през 2025 г., като за 2050 г. прогнозата сочи, че Франция ще изпревари Италия на върха. На четвърто място и в двете отделни подреждания е Унгария.

След страната ни през 2025 г. топ 10 допълват Португалия, Румъния, Гърция, Словакия и Хърватия. Прогнозата за 2050 г. предвижда само една промяна - Полша ще влезе сред първите десет за сметка на Хърватия.

Снимка: XDI

България е сред първите три страни в още една негативна класация

От 1990 до 2025 г. рискът от щети по инфраструктурата от горски пожари в България е нараснал с цели 151%. Това поставя страната ни на трето място в ЕС след Румъния (+200%) и Гърция (+153%).

За периода 2025–2050 г. се очаква ново нарастване на този риск, ако се следва сценарият с високи емисии.

Изводът е, че България вече изпитва сериозни ефекти от климатичните промени, които увеличават честотата и интензивността на пожарите.

Връзката между климатичните промени, горските пожари и щетите

Инженерният подход на XDI моделира риска на ниво индивидуален имот, осигурявайки пространствена прецизност и рискови профили, подготвени за бъдещето. За да оцени физическия риск за инфраструктурата от горски пожари, моделът използва цифрови представяния на инфраструктурата, включително материали, структура и уязвимост на компонентите (покрив, стени, електрически инсталации), в комбинация с:

горско покритие и близост;

горивен материал;

индекс, базиран на максималната скорост на вятъра;

прогнози за климатичните промени;

капацитет на местните пожарни служби.

Такъв подход е важен за България, защото "традиционните модели за риск от пожари, базирани на исторически данни за загуби, вече не са подходящи за целта в един свят, засегнат от климатичните промени", казва д-р Малън.

Снимка: Министерски съвет на Република България

Нивото на детайлност в анализа на XDI, тествано по време на пожарите в Лос Анджелис през 2025 г., предоставя на правителствата, застрахователите и собствениците на активи полезна информация за планиране на подходи за адаптация и устойчивост.

"Вече можем да видим, че райони, които някога са се считали за нискорискови, горят. Тези данни ясно показват къде опасността ще се засили и къде най-спешно са необходими инвестиции в устойчивост", допълва Малън.

