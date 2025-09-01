Войната в Украйна:

10 години след убийството на Георги в Борисовата градина: Йоан Матев излиза на свобода

01 септември 2025, 13:25 часа
Предстои в началото на септември Йоан Матев да изтърпи наложеното му наказание за убийството на Георги Игнатов, съобщиха за БТА от Министерство на правосъдието. Той се намира в Софийския централен затвор.

С решение от юни 2023 г. на Върховния касационен съд Матев бе осъден окончателно на 6 години и шест месеца за убийството на 15-годишния Георги Игнатов в Борисовата градина в София през 2015 г. Върховните съдии потвърдиха присъдата на втората инстанция - Апелативен съд-София, като от нея трябваше да се приспадне времето на Матев в ареста. Преди това първата инстанция – Софийски градски съд, оправда изцяло Йоан Матев.

ВКС увеличи и със 100 000 лв. кръвнината, която трябва да плати Матев за убийството на Георги.

На 4 юли тази година тричленен състав на Апелативния съд в София отказа да пусне условно предсрочно от затвора Йоан Матев. Магистратите се солидаризират с първата инстанция, която също отказа на осъдения. Според затворническата администрация молбата на Матев за предсрочно освобождаване е допустима, но неоснователна.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор

