10 години след убийството на Георги в Борисовата градина: Йоан Матев излиза на свобода

Предстои в началото на септември Йоан Матев да изтърпи наложеното му наказание за убийството на Георги Игнатов, съобщиха за БТА от Министерство на правосъдието. Той се намира в Софийския централен затвор.

С решение от юни 2023 г. на Върховния касационен съд Матев бе осъден окончателно на 6 години и шест месеца за убийството на 15-годишния Георги Игнатов в Борисовата градина в София през 2015 г. Върховните съдии потвърдиха присъдата на втората инстанция - Апелативен съд-София, като от нея трябваше да се приспадне времето на Матев в ареста. Преди това първата инстанция – Софийски градски съд, оправда изцяло Йоан Матев.

ВКС увеличи и със 100 000 лв. кръвнината, която трябва да плати Матев за убийството на Георги.

На 4 юли тази година тричленен състав на Апелативния съд в София отказа да пусне условно предсрочно от затвора Йоан Матев. Магистратите се солидаризират с първата инстанция, която също отказа на осъдения. Според затворническата администрация молбата на Матев за предсрочно освобождаване е допустима, но неоснователна.