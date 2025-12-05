Нает за “муле“: Шофьор предотврати телефонна измама

Съобразителен шофьор, нает от измамници за “муле“ предотврати телефонна измама. 67-годишна жена от Шумен е била въведена в заблуда от телефонни измамници вчера. За времето от 16:20 до 18:30 часа успели да я заблудят, че неин близък е пострадал при катастрофа в чужбина и се нуждае от парични средства. С идеята, че ще помогне за лечението му, жената приготвила парична сума в размер на 4950 лева и златни бижута. Предала ги на мъж, с който се срещнала на паркинг в града. Благодарение на съобразителността на 39-годишен мъж, нает по обява да извърши транспортна услуга, измамата не била довършена.

Веднага отишъл в полицията

След като се срещнали според уговорката, жената му предала сума от 750 лева, които били предназначени за услуга- да върне катастрофирал автомобил от чужбина. Направило му впечатление, че жената е много разтревожена.

След като му предала сак с дрехи и лекарства му казала, че останалата сума е вътре. 39-годишният мъж потеглил, но последните думи на жената го провокирали да провери какво има в багажа.

Установил, че има голяма парична сума и златни накити. Веднага отишъл в полицейското управление в Шумен и предал багажа, парите и златните накити, които били около 7 г..

Тази сутрин шуменката била повикана в РУ- Шумен. Съобщили ѝ две добри новини- че няма пострадали нейни близки, и че парите, които дала след като била въведена в заблуда по телефона са предадени от 39-годишния мъж в полицията. Работата по документиране на престъплението продължава.

Обикновено осъдени са “мулетата“

ОДМВР- Шумен специялно благодари за съобразителността на 39-годишния мъж и за това, че е разбрал навреме, че измамниците са решили да го ползват като муле.

От полицията напомнят на всички, които са публикували обяви за извършване на транспортни услуги, за търсене на работа като шофьори- ако ви потърсят с предложение да носите документи, парични суми и пратки от една до друга точка само с уговорки по телефона,

без да имате сключени договори и без да сте виждали „работодателя“ си, е твърде възможно да ви използват като муле за пренасяне на инкриминирани вещи. Не се доверявайте на предложение за пари, които можете да изкарате „ с един курс“.

Напомнят още, че мулетата, които са помагачи при телефоните измами носят наказателна отговорност и много често осъдените са именно те.