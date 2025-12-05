Разкриха поредна наркооранжерия във Варна

Полицията във Варна разкри поредна наркооранжерия, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град. Това е станало в рамките на национална операция по линия противодействие разпространението на наркотични вещества. Задържан е 49-годишен варненец, известен на полицията.

Срещу него е образувано досъдебно производство за държане на наркотични вещества с цел разпространение и отглеждане на растения от рода на конопа.

Разбитата от криминалистите наркооранжерия е във Варна, уточниха за БТА от полицията. Тя е била обособена от задържания, а в нея са намерени 96 растения марихуана.

В края на октомври полицията във Варна разкри две наркооранжерии, които бяха на различни локации в града.

В края на миналия месец за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества и отглеждане на растения от рода на конопа на съд бе предаден мъж на 55 години от Варна.