16-годишна обра възрастен мъж, неин връстник заплаши баба си

12 ноември 2025, 10:36 часа 418 прочитания 0 коментара
Мъж на 79 години е заявил вчера в полицейското управление в град Рила, че са му откраднати 2200 лв. След предприети незабавни издирвателни действия служителите установили извършителя на деянието – 16-годишно момиче от града, съобщиха от полицията. От момичето е иззета сумата от 1830 лв., която е върната на собственика. По случая е образувано бързо полицейско производство, уведомена е прокуратурата.

Досъдебно производство е образувано вчера и в полицията в Кюстендил, за упражнено домашно насилие. Момче на 16 години е отправило закани към баба си. За случая също е уведомена прокуратурата, казаха още от полицията, цитирани от БТА.

Спасиана Кирилова
