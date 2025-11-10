Любопитно:

Почти през ден: 17 сигнала за домашно насилие за месец в Ловешко

10 ноември 2025, 14:26 часа
През миналия месец са получени 17 сигнала за домашно насилие в Ловешка област, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР. През периода са издадени шест заповеди за незабавна защита и пет за постоянна защита.

Последният случай, който полицията в Ловеч проверява, е за тормоз на жена от сина ѝ. За случая е получен сигнал, че 47-годишен от няколко месеца периодично упражнява физически тормоз върху майка си. 

На адреса в ловешкото село Славяни незабавно са изпратени полицейски служители, установена е потърпевшата жена и от нея са взети сведения, след което и е оказано необходимото съдействие. Мъжът не е установен на адреса.

По случая в Районното управление на МВР в Ловеч е образувана преписка и работата продължава.

Спасиана Кирилова
