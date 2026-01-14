21% изгаряния: Напил се и се самозапалил

Любопитно:

14 януари 2026, 11:12 часа 313 прочитания 0 коментара
Мъж се напи, след което се самозапали и постъпи в болница със сериозни изгаряния. Около 2 часа тази нощ в РУ-Ихтиман се получил сигнал за самозапалил се мъж, съобщават от ОДМВР София.

На адреса му незабавно бил изпратен полицейски екип. Пострадалият е настанен за лечение в интензивно отделение с 21% изгаряния по тялото, с опасност за живота.

По първоначални данни е изяснено, че 42-годишният мъж е извършил деянието след консумация на алкохол. По случая е образувано досъдебно производство.

Спасиана Кирилова
