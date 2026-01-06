Възможен обрат в СОС: Делото за отнетите правомощия на общински съветник отива в съда

Административният съд в София ще проведе в сряда заседание по делото на Иван Алексиев - общински съветник, който напусна групата на “Възраждане“ в СОС, срещу решение на ОИК Столична, с което ОИК отнема правомощията му и обявява за избрано друго лице. Според Алексиев решението на ОИК е взето неправомерно, тъй като не са събрани необходимия брой гласове. На проведеното на 15 декември 2025 г. заседание 23 от членовете на общинската избирателна комисия са гласували "за", но в протокола и решението са записани 24 гласа. Това се удостоверява от писмено възражение на г-н Явор Петров Гочев - член на ОИК. Възражението е подадено веднага, след като членът на ОИК установява, че името му е вписано сред гласувалите "за", докато той е гласувал "против".

Темата е от изключителна важност, тъй като това може да промени баланса на силите в Столичния общински съвет, който е толкова фрагментиран, че често решенията зависят от един глас.

Побой и заплахи за съд

Припомняме, че през декември 2023 г. Иван Алексиев бе нападнат и бит посред бял ден пред дома си в София. Самият Алексиев каза, че подозира бившите си съпартийци за нападението.

Той напусна партията след местните избори, в които бе и кандидат за районен кмет на "Люлин". Заедно с него са напуснали още осем души от организацията на "Възраждане" в района.

От “Възраждане“ категорично отрекоха още тогава, че имат нещо общо с побоя и заплашиха Алексиев със съд.

