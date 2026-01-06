И на втора инстанция Костадин Ангелов осъди Стойчо Кацаров

Бившият здравен министър и депутат от ГЕРБ проф. Костадин Ангелов е осъдил друг здравен министър, но служебен - д-р Стойчо Кацаров. Съдебното решение е на апелативна инстанция - то може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд (ВКС).

Делото е заведено от проф. Костадин Ангелов заради оценки на д-р Кацаров, че докато проф. Ангелов е управлявал Александровска болница, е натрупал много големи дългове - конкретно пред медии Кацаров говори за 70 млн. лева. Но съдът на втора инстанция преценява следното - това представлява "клеветническо изявление, което е вредоносно, тъй като е позорящо за името и честта на ищеца". Самият Ангелов пише в личния си профил във Facebook: "Клеветите му бяха наказани и от Апелативния съд - София", като посочва, че така е решил "съдът, в своето мнозинство".

Спрямо първа инстанция, втора инстанция намалява размера на дължимото от д-р Кацаров обезщетение. "Ето защо исковата претенция следва да бъде уважена в размер на 5000 лв., равняваща се на приблизително 8 минимални работни заплати или възнаграждението за повече от половин година, определено спрямо момента на деликта". И още: "Разноските, дължими на ищеца, пред първата инстанция следва да се редуцират до сумата от 1 133,20 лв. Разноски на въззиваемия пред настоящата инстанция не се следва, тъй като няма доказателства за сторени такива – приложено е само пълномощно, но не и доказателства за плащане по договор за правна помощ. С оглед отхвърлената част от иска за първоинстанционното и за въззивното производство на въззивника се следват по 2160 лв. за адвокатска защита – общо 4320 лв."

