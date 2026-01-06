Спорт:

И на втора инстанция Костадин Ангелов осъди Стойчо Кацаров

06 януари 2026, 15:07 часа 288 прочитания 0 коментара
И на втора инстанция Костадин Ангелов осъди Стойчо Кацаров

Бившият здравен министър и депутат от ГЕРБ проф. Костадин Ангелов е осъдил друг здравен министър, но служебен - д-р Стойчо Кацаров. Съдебното решение е на апелативна инстанция - то може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд (ВКС).

Делото е заведено от проф. Костадин Ангелов заради оценки на д-р Кацаров, че докато проф. Ангелов е управлявал Александровска болница, е натрупал много големи дългове - конкретно пред медии Кацаров говори за 70 млн. лева. Но съдът на втора инстанция преценява следното - това представлява "клеветническо изявление, което е вредоносно, тъй като е позорящо за името и честта на ищеца". Самият Ангелов пише в личния си профил във Facebook: "Клеветите му бяха наказани и от Апелативния съд - София", като посочва, че така е решил "съдът, в своето мнозинство".

Още: Първа инстанция: Осъдиха бивш министър за клевета, вдигал кръвното на Костадин Ангелов

Спрямо първа инстанция, втора инстанция намалява размера на дължимото от д-р Кацаров обезщетение. "Ето защо исковата претенция следва да бъде уважена в размер на 5000 лв., равняваща се на приблизително 8 минимални работни заплати или възнаграждението за повече от половин година, определено спрямо момента на деликта". И още: "Разноските, дължими на ищеца, пред първата инстанция следва да се редуцират до сумата от 1 133,20 лв. Разноски на въззиваемия пред настоящата инстанция не се следва, тъй като няма доказателства за сторени такива – приложено е само пълномощно, но не и доказателства за плащане по договор за правна помощ. С оглед отхвърлената част от иска за първоинстанционното и за въззивното производство на въззивника се следват по 2160 лв. за адвокатска защита – общо 4320 лв."

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Стойчо Кацаров е първият осъден министър за конфликт на интереси

Какво друго пише в самото решение за действията на съдиите, което и проф. Костадин Ангелов е публикувал - НАУЧЕТЕ ТУК!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
Клевета Стойчо Кацаров Костадин Ангелов дело за клевета проф. Костадин Ангелов
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес