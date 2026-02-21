Кметът на Бистрица е поискал охрана - прокуратурата мълчи

Кметът на село Бистрица Самуил Попов е поискал охрана в петък от Районна прокуратура след палежа на колата и входната врата на къщата му. Това заяви той пред NOVA NEWS и уточни, че все още не е получил отговор дали ще му бъде назначена охрана.

"Когато беше запалена вратата, бях вкъщи със семейството си. Излезнахме на терасата, защото в саите имаше силно задимяване, което е заплаха за живота, защото ако спиш и не се събудиш, се задушаваш от дима", коментира той. Според него нападението е свързано с неговата работа и икономически интереси. "Имам две предположения – настоятелно питах къде отиват наемите на павилиони в центъра на село Бистрица и съм предизвикал няколко проверки за струпването на земни маси в землището на селото", каза той.

През седмицата кметове от цялата страна се събраха в подкрепа на нападнатия кмет.

Попов обясни, че става въпрос за десет павилиона, които не са големи. По думите му това, което плащат търговците като наем е около 400 лева на павилион, общината взима около 170 лева от тях, а разликата отива при посредника, който е един за всички павилиони.

"Попитах на какво основание получава наеми и плаща ли нещо на район "Панчарево" и Столична община. Не получих отговор тогава, освен ако не броим влизането на двама маскирани с бухалки. Този посредник е юридическо лице. Той се е появил още през 2009 година, има договор с район "Панчарево" за 5 години, който е изтекъл. Има анекс, който се преподписва. След като свърши договора, трябва да се проведе търг или конкурс и тогава може да се отадат на ново лице. Такъв търг не е правен до момента. Едно юридическо лице се разпорежда с общинската собственост", коментира той.

Причините

Според Попов струпването на земни маси в селото може да е друга вероятна причина за нападението срещу него. Той коментира, че РИОСВ два пъти са съставяли протокол, в който се констатира наличието на струпвания на огромни количества земна маса и боклуци. По думите му се описват имотите и декарите, като се предписва да не се струпват отново земни маси. Има два констативни протокола и предстои да бъде направен трети.

"Съвсем възможно е 20 камиона за един ден да разтоварят земна маса", каза още той. На въпрос дали ще поиска среща със служебния министър на околната среда и водите Юлиан Попов кметът на село Бистрица заяви, че срещата с министъра трябва да бъде не само за по-добра работа на РИОСВ и последващ контрол, но и текущ контрол. "Трябва да се мисли в насока за намиране на нови регламентирани разтоварища. Трябва да се търси решение. Не само да казваме вие сте нарушители, трябва да бъдете санкционирани, а да се даде възможност на нарушителя да действа законосъобразно", коментира Попов.

Той заяви още, че в понеделник предстои да отиде в Столичната дирекция на МВР, но няма представа кои са задържаните и дали те са извършителите.

