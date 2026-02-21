Главният секретар е дълбоко нелегален, а министърът не знае къде се намира: Критики към МВР заради Петрохан

Бившият министър на вътрешните работи, а сега адвокат Емануил Йорданов записа с яростни критики работата на МВР по случая „Петрохан-Околчица" за шесторното убийство. Главният секретар на МВР от момента, в който зае поста не се показва никъде и е дълбоко нелегален. Министърът на вътрешните работи (докато беше Даниел Митов начело на МВР - бел. ред.), когато е имал по-проблемни ситуации, не знае какво да прави. В един момент стана спорно дали трябва да се появява въобще и дали за него или за министерството е по-добре да се прибере и да се показва, критикува той професионалното ръководство на МВР в студиото на bTV.

Има ли политически чадър?

Снимка: Колаж БГНЕС

По думите му да се говори за политически чадър по трагедията „Петрохан“, първо трябва да се съберат доказателства. Никой не може да разгради административната машина, която работи в една посока в последните 15 години, добави Йорданов.

Според него споразумението между организацията на Ивайло Калушев и бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов е само параван, който няма да бъде от полза. „Едва ли е нещо като султански ферман, с който можеш да минеш през цялата Османска империя“, каза още Емануил Йорданов.

Йорданов сподели още, че познава новия служебен вътрешен министър Емил Дечев. „Той е съдия в Софийския градски съд, човек с богата и политическа професионална биография. Мисля че е сериозен и грамотен човек и вярвам, че би могъл да се справи със задачите, които стоят пред него“, добави бившият МВР министър.

Той смята, че би било грешка точно сега преди предсрочните парламентарни избори да се правят рокади в МВР.

