20 февруари 2026, 16:06 часа 213 прочитания 0 коментара
Кола падна в дере край Хасково, има жертви и ранени

Двама души загинаха, а други двама са ранени след като кола падна в дере край хасковското с. Войводово. Инцидентът станал в ранния следобед.

Малко след разклона от главния път за Кърджали кола е излязла от шосето и се е обърнала в дерето. В нея са пътували жена с дете и двама възрастни – мъж и жена.

По първоначална информация жената и детето са откарани в болница, а двамата възрастни са загинали.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
