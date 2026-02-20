Кола падна в дере край Хасково, има жертви и ранени

Двама души загинаха, а други двама са ранени след като кола падна в дере край хасковското с. Войводово. Инцидентът станал в ранния следобед.
Още: Тежка катастрофа в Благоевград
Малко след разклона от главния път за Кърджали кола е излязла от шосето и се е обърнала в дерето. В нея са пътували жена с дете и двама възрастни – мъж и жена.
По първоначална информация жената и детето са откарани в болница, а двамата възрастни са загинали.
Още: Петгодишно дете загина при катастрофа във Видинско
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.