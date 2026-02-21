Милост: Ето колко осъдени е помилвала Йотова преди да стане президент

Докато беше вицепрезидент на Румен Радев, сегашният вече президент Илияна Йотова, след излизането на Радев на политическия терен, е помилвала общо 28 осъдени, предава в. "Сега". От медията са се обърнали със следните въпроси към президентската институция: Още: Илияна Йотова обясни защо е помилвала Десислава Иванчева

Каква е причината регистърът на помилваните да не е попълван от 24 юли 2023 година?

Кога е последният подписан указ за висшата държавна милост? Има ли други помилвани междувременно?

И защо през февруари тази година все още не е огласен отчетът за последните четири месеца на 2025 година?

Кои са помилваните?



Вероятно, провокирани от въпросите, от президентската институция, обновиха регистъра и пуснаха отчета. Освен това от президентството пратиха и отговори на "Сега". От "Дондуков" 2 твърдят, че през цялата 2024 година няма помилвани, а през 2025 година помилваните са двама. Случаят на бившия кмет на столичния район "Младост" Десислава Иванчева е публично известен. Тя бе помилвана в края на юли. За нея се обяснява, че е помилвана за остатъка от наказанието си за корупция по хуманни причини.

Другият човек е помилван още през февруари. Той е 52-годишен мъж, осъден за катастрофа, организирана престъпна група и наркотици в големи размери. Присъдата му е била 4 г. и 4 месеца. Получил е милост заради изключително тежко здравословно състояние.

Основен принцип на помилването е, че то не може да бъде ползвано за преразглеждане на присъди. Освен това обичайно се проследява дали са изчерпани съдебните механизми, какъвто е условното предсрочно освобождаване, което става с акт на съда.

Помилванията станаха донякъде публични по времето на президента Росен Плевнелиев (2012-2017) и вицето му Маргарита Попова. Тогава бяха огласени съставът на комисията и правилата за работата ѝ. На сайта на президентството започнаха да се публикуват отчети за тази дейност. По времето на Попова комисията постанови 2591 отказа и направи 35 предложения за помилвания. Попова помилва 28 души, като 25 от тях - по предложение на специалната комисия. Двама са помилвани с личното ѝ решение, а един по лично решение на Плевнелиев.

По-рано, през двата мандата на Георги Първанов и Ангел Марин (2002-2012), помилванията ставаха на тъмно. Едва когато двамата си тръгнаха от президентството, се разбра, че за 10 години Марин е помилвал над 500 души, като в близо 50 от случаите го е направил въпреки отрицателното становище на комисията. Един от тези случаи бе на Цветелин Кънчев.

В момента съставът на комисията по помилванията отново е скрит. Оправданието на президентството е, че това се прави заради регламента за защита на личните данни (GDPR).

