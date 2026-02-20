На свобода или в затвора? Съдът се произнесе по случая "Брендо"

Софийският градски съд прекрати производството по предсрочното освобождаване на Евелин Банев, известен като Брендо. Определението подлежи на жалба и протест. Според съдията производството е инициирано от началника на Софийския затвор, който беше временно отстранен, а упълномощен представител на настоящия началник оттегли в зала искането и това е основание за прекратяване на производството.

Припомняме, че Брендо излежава присъда от 10 години и половина в Софийския затвор. Мотивите, с които шефът на затвора Борислав Чорбански направи това предложение, са, че той е изтърпял повече от половината наказание и има данни за поправяне на осъдения.

На 24 юни 2024 г. Евелин Банев - Брендо се предаде в софийския затвор. Той беше обявен за международно издирване през 2018 г.