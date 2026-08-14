Себастиан Баес – Григор Димитров: Кога и къде да гледаме старта на Гришо на Мастърс-а в Синсинати?

Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров стартира днес участието си на турнира от сериите Мастърс в Синсинати. Първият съперник на Гришо е представителят на Аржентина Себастиан Баес. Димитров участва в надпреварата, след като получи „уайлд кард“ от организаторите. Българинът знае как се печели Мастърсът в Синсинати, след като през 2017 година триумфира в надпреварата.

Себастиан Баес – Григор Димитров: Начален час и ТВ

До момента Григор Димитров и Себастиан Баес не са се срещали никога на корта. Аржентинецът пък се намира далеч пред българина в световната ранглиста, като заема 48-ма позиция. Григор Димитров е под номер 137.

В колко часа започва мачът между Баес и Димитров?

Двубоят между Себастиан Баес и Григор Димитров е част от следобедната програма на Мастърс-а в Сининати. Очаква се срещата да започне не преди 19:30 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчва сблъсъка между Баес и Димитров?

Двубоят между Себастиан Баес и Григор Димитров ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава срещата е Мах sport 1. Ако нямате възможност да гледате мача на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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