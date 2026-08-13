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Нов дрон в България? Странен предмет край Тюленово, движи се към Шабла

13 август 2026, 12:57 часа 587 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/TEKNO SAVUNMA
Нов дрон в България? Странен предмет край Тюленово, движи се към Шабла

Приличащ на боен снаряд предмет забеляза гражданин в морето край Тюленово, община Шабла. Сигналът е подаден тази сутрин на телефон 112, съобщават от областната дирекция на МВР в Добрич, предаде БТА. Сигналът е подаден малко след 10:00 часа от гражданин и по установения ред е предаден на Министерството на вътрешните работи и Морска администрация. На място са служители на "Гранична полиция" и на Областната дирекция на МВР, очаква се да пристигнат и представители на Морска администрация.

Към мястото пътува областният управител на Добрич Руслан Томов, който ще се запознае на място със ситуацията и с предприетите от компетентните институции мерки, посочиха от областната управа.

Предметът се движи към Шабла

По първоначални данни, предоставени от дежурните по отбранително-мобилизационна подготовка в община Шабла, предметът се намира на около 100 метра навътре в морето и се движи в посока юг – Шабла. По външния си вид той е оприличен на стартов двигател на ракета. Предприемат се действия за установяване на точния вид на предмета и за обезопасяването му.

Дронът край Кардам

Ако се потвърди информацията - това би бил втори дрон след този на 8 август, който е паднал край Кардам.

Припомняме, че безпилотният летателен апарат е навлязъл нерегламентирано в българското въздушно пространство в събота сутринта. За това съобщи премиерът Румен Радев. "В 8:10 часа имаме инцидент - нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния", обясни той. ОЩЕ: Вижте дрона, взривил се край Кардам (СНИМКИ)

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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