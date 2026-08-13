След старта на нова процедура за европейски прокурор: Теодора Георгиева иска да се върне като съдия

Ден след като Министерски съвет взе решение за стартиране на нова процедура по избор на европейски прокурор и след като мандатът ѝ изтече на 28 юли 2026 г. - досегашният представител на България в Европейската прокуратура Теодора Георгиева е поискала да бъде възстановена като съдия. Новината съобщава българският правен портал „Лекс“. За целта - Георгиева е подала молба за възстановяване в Административен съд София-град, където работеше преди да бъде избрана за български европрокурор.

Според Закона за съдебната власт (ЗСВ) тя има право да подаде молба в съответната колегия в 14-дневен срок от датата на освобождаването, след което трябва да бъде възстановена на заеманата преди избора длъжност. ОЩЕ: България стартира процедура за нов европейски прокурор

Казусът с Теодора Георгиева

През март 2025 г. Лаура Кьовеши временно отстрани Теодора Георгиева от длъжност, докато течеше проверка за нейната независимост. Това беше първият подобен случай в историята на Европейската прокуратура. Малко преди това Георгиева публично заяви, че е била подложена на натиск във връзка с разследването по казуса "Чирен". Тя твърдеше още, че разследвания на Европейската прокуратура в България са били саботирани, а свидетели - отстранявани. След появата на видеозапис с Петьо Еврото, в който е замесено и името на Георгиева, Софийската градска прокуратура започна проверка, възложена на тогавашната Комисия за противодействие на корупцията. До момента няма официална информация за резултатите от тази проверка, както и за разследването на пожара, при който загина майката на Теодора Георгиева. Дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева приключи през юли, като Колегиумът на Европейската прокуратура ѝ наложи дисциплинарно наказание "порицание". Решението беше обявено в официално съобщение на ръководената от Лаура Кьовеши Европейска прокуратура (EPPO).

От Европейската прокуратура уточняват, че след като са взети предвид позициите на трите европейски институции, както и обстоятелството, че мандатът на Георгиева изтича на 28 юли 2026 г., Колегиумът е преценил, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с наказание "порицание". ОЩЕ: Европейската прокуратура наказа Теодора Георгиева само с "порицание"