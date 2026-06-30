Обрат по делото срещу Благомир Коцев: Съдът го върна на прокуратурата

Делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев се връща в Софийската градска прокуратура, реши Варненският окръжен съд. В разпоредително заседание днес съдът трябваше да се произнесе дали да даде ход на делото срещу Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев по същество. Подсъдими по това производство са още бизнесменът Ивайло Маринов и ръководителката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова.

ОЩЕ: "Незаконният град в града се разраства": Стотици незаконни сгради, бутането им ще отнеме години

Становището на прокуратурата беше, че в обвинителния акт срещу петимата няма съществени процесуални нарушения, няма и искания за събиране на нови доказателства. Позицията на държавното обвинение бе, че може да се даде ход на делото по същество и да бъде насрочено открито съдебно заседание.

Различно беше мнението на защитниците на подсъдимите. Според адвокатите при изготвянето на обвинителния акт са допуснати съществени процесуални нарушения, допуснати са и сериозни неясноти.

Защитата на Коцев, Стефанов и Кателиев поиска още размерът на определените им гаранции да бъде намален. Според тях паричните суми са в много завишен размер, а няма факти, които да установяват, че без такава мярка за неотклонение подсъдимите биха се укрили или биха попречили на производството.