Само половината български евродепутати подкрепиха 90-е милиарда евро заем на Украйна

Европейският парламент прие с голямо мнозинство заем от 90 милиарда евро за Украйна, от които 60 милиарда евро за укрепване на отбраната на нападнатата страна и 30 милиарда евро за макрофинансова помощ и бюджетна подкрепа. Заемът ще бъде осигурен от ЕС от международните пазари, след като не се намери съгласие за използване на замразените руски активи.

Решението бе одобрено с 458 гласа срещу 140 "против" и 44 "въздържали се". От 17-те български евродепутати гласуваха девет. От тях против отпускането на пари на Украйна гласуваха тримата представители на "Възраждане" - Станислав Стоянов, Петър Волгин, Рада Лайкова. Евродепутатите от ГЕРБ-СДС, ПП-ДД, ДПС и АСП, които участваха във вота (Танер Кабилов, Андрей Ковачев, Емил Радев, Андрей Новаков, Илия Лазаров, Радан Кънев, Никола Минчев, Христо Петров, Илхан Кючук), подкрепиха помощта за Украйна. БСП не участва във вота.

Преди вота евродепутатите отхвърлиха предложение на крайнодясната "Европа на суверенните нации" да се отложи вотът, за да може председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен да обясни как ще се връщат парите. Според условията на заема Киев ще трябва да погаси кредита, след като Русия ѝ изплати военни репарации, което според суверенистите няма никога да стане, така че заемът практически ще бъде "подарък от европейските данъкоплатци, за да остане Зеленски на власт".

Още: 90 млрд. евро заем за Украйна от ЕС: Официално одобрение от ЕП и обяснение откъде идват парите

Миналата седмица 24 държави се договориха финансирането да бъде обвързано с програма за реформи, която Киев трябва да изпълнява като предусловие за отпускане на траншовете. Преодоляна бе и съпротивата на нежелаещите да помагат на Украйна - Унгария, Словакия и Чехия, които няма да участват в заема и няма да имат думата по условията му. Европейската комисия смята да преведе първата сума през април.

Разходите за лихви по заема ще бъдат покрити от бюджета на ЕС. Гаранциите по заема ще бъдат осигурени чрез допълнителни вноски от останалите 24 държави към европейския бюджет, които Европейската комисия очаква да бъдат направени през март.

Оръжията

Още: До 2028 г. ЕС трябва да завърши единния пазар и енергийния съюз

Според условията на заема Украйна ще може да купува оръжие и боеприпаси с европейския заем основно на продукция от ЕС и доставяна от европейски фирми. При спешна нужда или при недостиг или отсъствие на оръжието, което ѝ е необходимо, тя ще може да излиза и на други пазари.

ЕС ще разреши към заема да бъдат асоциирани и Канада, както и държави, имащи договори за сигурност и отбрана с ЕС, които биха внесли пари за гаранциите и обслужването по заема. Такива споразумения имат Великобритания, Норвегия, Япония, Южна Корея, Индия, Северна Македония, Молдова и Албания.

За тази група държави ще има списък от продукти, които могат да се купуват с европейските пари.

Още: Без Унгария, Словакия и Чехия: Европарламентът със зелена светлина за заема от 90 млрд. евро за Украйна