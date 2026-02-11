Цял боен арсенал има една от жертвите в "Петрохан": Как се издава разрешително за оръжие?

Разрешително за оръжие у нас се издава според Закона за огнестрелните оръжия. Всеки един български гражданин, който иска да притежава такова, трябва да подаде заявление със съответните документи. Необходимо е да бъде направено психологическо изследване от експерт психолог, като съм убеден, че резултатите са реални. Въпросният психотест е класически личностен изпит, като след него се провежда беседа. След което се издава документ, който да послужи пред служба КОС.

Това каза бившият зам.-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов в ефира на Нова нюз.

„Оръжията може да бъдат притежавани законно с поредица от заявления. В разрешителното обаче е записана датата, на която е издадено последното разрешение за последното оръжие. Ако видим в едно разрешение, че то е издадено на дадена дата за 16 оръжия, това не значи, че се е случило в един ден”, обясни експертът.

Иванов каза, че за дългоцевните оръжия има две хипотези за използването им – за ловни или спортни цели, но и в двата случая трябва да сте член или на ловна дружина, или на спортен клуб.

За ловната дружинка – трябва да имате валиден билет за лов. За спортен клуб – трябва да сте член и да се включен с спортния календар, с доказателства, че всяка година участвате в състезанията и изстрелвате необходимите боеприпаси.

Иванов каза, че психотест се прави при всяко подновяване на разрешително за притежание на оръжие.

Припомняме, че от прокуратурата разпространиха данни от справка на органите на МВР, от която става ясно, че на името на загиналия Ивайло Калушев на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица. Самото разрешително е издадено по време на служебното правителство на Стефан Янев, а вътрешен министър бе Бойко Рашков.

На името на Ивайло Иванов на 23 август 2021 г. от органите на МВР е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия. И тогава министър бе Рашков. Самата процедура за издаване на оръжие е проста - иска се изкаран курс за безопасно боравене с оръжие и човек да има чисто досие. Калушев и Иванов са отговаряли на тези условия.

На името на Николай Златков на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет. Тогава пак е било служебно правителство, но на Гълъб Донев, а вътрешен министър е Иван Демерджиев.

И Златков, както приятелите си, е отговарял на законовите изисквания.