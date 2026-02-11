Зеленски прие офертата на САЩ за нови преговори: "Ако има буферна зона, ние трябва да я управляваме"

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е приел предложението САЩ да бъдат домакини на поредния кръг преговори следващата седмица, които целят да се сложи край на войната на Русия. Преговарящите вероятно ще се съсредоточат върху трудния въпрос за територията. Новият кръг от дискусии е насрочен за вторник или сряда (17-18 февруари), заяви Зеленски пред Bloomberg, макар да не е ясно дали Руската федерация ще се съгласи на преговори в САЩ.

Свободна икономическа зона в Донбас

В дневния ред е предложението на Вашингтон за създаване на свободна икономическа зона като буфер в източната част на региона Донбас - опция, която според украинския лидер и двете воюващи страни разглеждат скептично.

„Никоя от страните не е ентусиазирана от идеята за свободната икономическа зона – нито руснаците, нито ние“, заяви Зеленски в телефонното интервю с агенцията, макар че отказа да изключи тази възможност. „Имаме различни мнения по въпроса. И споразуменията бяха следните – нека се върнем с визия за това как може да изглежда тя (свободната зона - бел. ред.) за следващата среща".

Зеленски: Войната може да приключи до месеци, ако има преговори в дух на добра воля

Пратениците на президента Доналд Тръмп засилват усилията си да сложат край на пълномащабната руска инвазия срещу Украйна, а въпросът за териториите е ключовият спор. Предишният кръг от преговори по-рано този месец между руски, украински и американски официални лица в Абу Даби беше конструктивен, каза Зеленски, добавяйки, че войната може да приключи в рамките на месеци, ако преговорите продължат в дух на добра воля.

Снимка: president.gov.ua

Засега обаче Русия не е дала никакви индиккации за отстъпване от максималистичните си цели в Украйна: контрол над цял Донбас, т.е. изтегляне само на украинските въоръжени сили, и то от територия, която към момента те владеят'; без западен мироопазващ контингент в Украйна за следене на бъдещо мирно споразумение; без членство на Киев в НАТО и др. Напротив - Москва дори поставя още повече условия: Наглост до небесата: Русия добави още едно голямо "искам" в пълната купа с ултиматуми за мир.

Предпочитаният от Киев вариант за Донбас е войските да останат на място по фронтовата линия. В дискусиите за това кой контролира буферната зона, САЩ трябва да изяснят позицията си, каза Зеленски.

„Ако това е наша територия – а тя е наша територия – тогава страната, чиято територия е, трябва да я управлява“, категоричен е той.

Украинският лидер заяви по-рано, че междинните избори в САЩ през ноември оказват натиск върху администрацията на Тръмп да постигне мирно споразумение в Украйна. Миналата седмица той заяви пред репортери, че екипът на републиканеца е предложил да приключи всички необходими преговори за прекратяване на боевете до юни: Тръмп с краен срок за край на войната в Украйна: Зеленски разкри подробности.

Референдум за мирно споразумение

Американската администрация иска да подпише всички документи едновременно, каза Зеленски. Той подчерта, че Украйна ще трябва да одобри мирното предложение или с парламентарно гласуване, или с национален референдум.

Украинският лидер многократно е заявявал, че възнамерява да свика референдум за всяко мирно споразумение след прекратяване на военните действия. Ръководителят на партията на Зеленски "Слуга на народа" в парламента, Давид Арахамия, заяви пред репортери миналия месец, че Киев може да приключи изготвянето на закон за референдум до края на февруари и че такъв вот трябва да се проведе заедно с президентските избори. Информация от Financial Times също разбуни духовете: Зеленски планира президентски избори и референдум за мир с Русия през пролетта.

„Засега обсъждаме и план за последователността на всички наши действия, включително подписването на документи“, заяви Зеленски пред Bloomberg. „Мисля, че след следващата ни среща ще имаме по-ясно разбиране".

Механизъм за прекратяване на огъня - нужно е участие на САЩ

Според Зеленски последните преговори в Обединените арабски емирства са се фокусирали върху механизма за прекратяване на огъня и начина, по който той ще бъде наблюдаван от САЩ. Но преговарящите не са успяли да финализират подробностите без политически решения на по-високо ниво, каза той.

Докато преговарящите обсъждат формулировката на предстоящото споразумение, Зеленски заяви, че дискусиите са показали ясно, че всяко примирие ще изисква наблюдение с участието на САЩ.

Снимка: president.gov.ua

„Руснаците имат една формулировка, ние имаме друга, американците имат трета“, каза президентът на Украйна. „Има разбиране, че ще има наблюдение, но има и разбиране, че е необходима повече работа по формулировката и подробностите".

Следващият кръг от преговори, който ще включва и двустранни разговори с Вашингтон, може да разгледа предложения за следвоенно планиране и да се фокусира върху икономическите въпроси, допълни той. За тази цел Киев ще изпрати министъра на икономиката Олексий Соболев да се присъедини към делегацията, за да обсъди със САЩ така наречения пакет за просперитет, каза Зеленски: Зеленски за първи път показа 20-точковия мирен план с посредник САЩ и даде детайли за Донбас и АЕЦ "Запорожие" (ОБЗОР - ВИДЕО).

Оптимизмът относно напредъка не трябва да затъмнява трудностите, пред които е изправена Украйна по отношение на финансирането на възстановяването и поддържането на военния капацитет за възпиране на бъдещи руски атаки, заяви още президентът на страната. Без ясни източници на финансиране може да настъпи икономически шок, предупреди той, като се позова на милиардите долари, необходими за възстановяване, социални разходи и военни разходи в следващите години.

Това би изисквало ясен механизъм за финансиране с европейско участие, тъй като дори потенциалното финансиране от замразените активи на Руската централна банка не би покрило нуждите в дългосрочен план, каза той: 90 млрд. евро заем за Украйна от ЕС: Официално одобрение от ЕП и обяснение откъде идват парите.

Руските въздушни удари по енергийната инфраструктура в последните дни и седмици са унищожили до 10 гигавата от производствения капацитет на Украйна, каза Зеленски, което води до дневен дефицит на ток от около пет до шест гигавата в пиковите часове. Някои съоръжения няма да бъдат ремонтирани до следващия отоплителен сезон.