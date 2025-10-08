Бивш депутат от ГЕРБ е докладчик по делото дали кабинетът "Желязков" е валидно избран

Конституционният съд (КС) образува дело по искане на депутатите от "Възраждане", "Величие" и МЕЧ, с което се иска тълкуване на Конституцията – дали правителството на Росен Желязков, съставено с мандата на ГЕРБ, е било избрано законно. За докладчик по делото е определена бившият депутат от ГЕРБ и бивш председател на парламентарната група на партията Десислава Атанасова.

Това означава, че представител на политическата сила, чието правителство е под въпрос, ще изготви доклада по казус, който засяга именно законността на избора му.

Делото срещу кабинета "Желязков"

В искането си трите формации питат Конституционния съд дали решения на парламента, приети с гласовете на депутати, чийто избор по-късно е обявен за незаконен, могат да се считат за валидни. Основният им въпрос е дали кабинетът, избран на 16 януари 2025 г., е действително легитимен, след като впоследствие осем от подкрепилите го народни представители са били обявени от КС за незаконно избрани.

Тогава правителството на Росен Желязков бе одобрено със 125 гласа "за" и 114 "против". Сред осмината депутати, чийто избор впоследствие бе анулиран, са Александър Ненков, Павлин Йотов и Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС, Андрей Вълчев от БСП, Ешерф Ешерф от ДПС, както и Александър Марков, Емил Трифонов и Иван Кючуков от ИТН.

Вносителите твърдят, че без тези гласове кабинетът не би получил необходимото мнозинство и следователно изборът му е противоконституционен. Те се позовават на принципа, че актове, приети без изискуемото конституционно мнозинство, са нищожни от самото начало и не пораждат правни последици.

Потенциален конфликт на интереси

Назначаването на Десислава Атанасова – дългогодишен кадър и депутат от ГЕРБ – за докладчик по дело, което може да засегне правителство, съставено с мандата на нейната партия, поставя въпроси за възможен конфликт на интереси. Атанасова, която има ключова роля в парламентарната група на ГЕРБ и близки позиции до партийната върхушка, ще трябва да изготви становище по казус, чийто изход може да има сериозни политически последици.

Освен делото за легитимността на правителството, "Възраждане", "Величие" и МЕЧ са атакували и законовите текстове, регламентиращи избора на Комисия за противодействие на корупцията (КПК). Те оспорват ролята на специалната номинационна комисия, която излъчва кандидатите за членове на КПК, с аргумента, че народните представители са сведени до "зрители" в процеса и са лишени от възможността да упражнят пряко правото си на избор.

Парламентът все още не е гласувал кандидатурите, предложени от комисията, в която участват представители на Върховния касационен съд, Сметната палата, Министерството на правосъдието и институцията на омбудсмана.