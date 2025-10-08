Войната в Украйна:

Бивш депутат от ГЕРБ е докладчик по делото дали кабинетът "Желязков" е валидно избран

08 октомври 2025, 14:15 часа 360 прочитания 0 коментара
Бивш депутат от ГЕРБ е докладчик по делото дали кабинетът "Желязков" е валидно избран

Конституционният съд (КС) образува дело по искане на депутатите от "Възраждане", "Величие" и МЕЧ, с което се иска тълкуване на Конституцията – дали правителството на Росен Желязков, съставено с мандата на ГЕРБ, е било избрано законно. За докладчик по делото е определена бившият депутат от ГЕРБ и бивш председател на парламентарната група на партията Десислава Атанасова.

Това означава, че представител на политическата сила, чието правителство е под въпрос, ще изготви доклада по казус, който засяга именно законността на избора му. Още: "Никоя държава няма да допусне такава нестабилност": Проф. Киров за новия опит през КС да бъде свалено правителството

Делото срещу кабинета "Желязков"

В искането си трите формации питат Конституционния съд дали решения на парламента, приети с гласовете на депутати, чийто избор по-късно е обявен за незаконен, могат да се считат за валидни. Основният им въпрос е дали кабинетът, избран на 16 януари 2025 г., е действително легитимен, след като впоследствие осем от подкрепилите го народни представители са били обявени от КС за незаконно избрани.

Тогава правителството на Росен Желязков бе одобрено със 125 гласа "за" и 114 "против". Сред осмината депутати, чийто избор впоследствие бе анулиран, са Александър Ненков, Павлин Йотов и Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС, Андрей Вълчев от БСП, Ешерф Ешерф от ДПС, както и Александър Марков, Емил Трифонов и Иван Кючуков от ИТН.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Вносителите твърдят, че без тези гласове кабинетът не би получил необходимото мнозинство и следователно изборът му е противоконституционен. Те се позовават на принципа, че актове, приети без изискуемото конституционно мнозинство, са нищожни от самото начало и не пораждат правни последици.

Потенциален конфликт на интереси

Назначаването на Десислава Атанасова – дългогодишен кадър и депутат от ГЕРБ – за докладчик по дело, което може да засегне правителство, съставено с мандата на нейната партия, поставя въпроси за възможен конфликт на интереси. Атанасова, която има ключова роля в парламентарната група на ГЕРБ и близки позиции до партийната върхушка, ще трябва да изготви становище по казус, чийто изход може да има сериозни политически последици. Още: Гравитиращите към Путин в парламента измислиха как да свалят правителството

Освен делото за легитимността на правителството, "Възраждане", "Величие" и МЕЧ са атакували и законовите текстове, регламентиращи избора на Комисия за противодействие на корупцията (КПК). Те оспорват ролята на специалната номинационна комисия, която излъчва кандидатите за членове на КПК, с аргумента, че народните представители са сведени до "зрители" в процеса и са лишени от възможността да упражнят пряко правото си на избор.

Парламентът все още не е гласувал кандидатурите, предложени от комисията, в която участват представители на Върховния касационен съд, Сметната палата, Министерството на правосъдието и институцията на омбудсмана.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Конституционен съд Десислава Атанасова кабинетът Желязков
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес