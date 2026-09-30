"Ботев" с първа позиция след убийството на Илиян Филипов

"Ботев" (Пловдив) излезе с официална позиция след шокиращото убийство на собственика на клуба Илиян Филипов. Бизнесменът беше застрелян тази нощ пред дома си в Пловдив. МВР тепърва изяснява обстоятелствата около тежкото престъпление.

Името на Филипов от години е тясно свързано с Ботев. Освен като запален привърженик, от лятото на 2025 г. той официално беше и собственик на клуба, след като придоби акциите му.

Филипов пое Ботев в изключително тежък момент, когато клубът беше на ръба на фалита. Под негово ръководство финансовото му състояние постепенно беше стабилизирано, а отборът получи възможност да продължи нормалното си съществуване. Още: БОЕЦ: Демерджиев е бил адвокат на застреляния Илиян Филипов, имало е заплахи отдавна

От клуба реагираха с официална позиция след трагичната новина и изразиха болката си от загубата на своя собственик. Ето какво се казва в нея:

ПФК Ботев Пловдив изразява дълбоката си болка от трагичната кончина на президента на клуба Илиян Филипов.

Ръководството, футболистите и служителите на клуба изказват своите най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели.

Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на Ботев Пловдив. Неговият принос за спасяването на клуба през лятото на 2025 година и отдадеността му към „жълто-черната“ идея ще бъдат помнени от всички в нашето семейство. Още: Свидетели на убийството на благодетеля на Ботев Пловдив? От МВР мълчат многозначително

Името му ще остане със златни букви за поколенията с успешното завършване на реконструкцията на стадион „Христо Ботев“, превърнало го в най-модерното спортно съоръжение в България.

В този тежък момент всички ние заставаме до неговото семейство, близки и приятели.

Поклон пред паметта му!