ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 30 септември 2026

Ограничен избор от събития за феновете на спорта на 30 септември, сряда. Българският телевизионен ефир ще предложи четири събития на живо. Най-интересната част от програмата несъмнено е двубоят на младежкия национален отбор на България по футбол. "Лъвчетата" на Тодор Янчев гостуват на Чехия в много важен мач от квалификациите за Европейското първенство догодина. Иначе феновете на снукъра и баскетбола ще могат да наблюдават своите любимци в действие.

Спортна програма за сряда, 30 септември:

09:00 часа Снукър: Открито първенство на Шънджън, трети кръг - Евроспорт 1

14:30 часа Снукър: Открито първенство на Шънджън, трети кръг - Евроспорт 1

19:00 часа Футбол: Чехия U21 – България U21, Квалификации за Европейското първенство през 2027 година - Диема спорт

19:30 часа Баскетбол: ПАОК – Манреса, Евролига - МАХ Спорт 2

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