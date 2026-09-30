Убийството на Илиян Филипов:

ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 30 септември 2026

30 септември 2026, 10:28 часа 605 прочитания 0 коментара
Снимка: JESHOOTS.com / Pexels
ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 30 септември 2026

Ограничен избор от събития за феновете на спорта на 30 септември, сряда. Българският телевизионен ефир ще предложи четири събития на живо. Най-интересната част от програмата несъмнено е двубоят на младежкия национален отбор на България по футбол. "Лъвчетата" на Тодор Янчев гостуват на Чехия в много важен мач от квалификациите за Европейското първенство догодина. Иначе феновете на снукъра и баскетбола ще могат да наблюдават своите любимци в действие.

Спортна програма за сряда, 30 септември:

09:00 часа Снукър: Открито първенство на Шънджън, трети кръг - Евроспорт 1 

14:30 часа Снукър: Открито първенство на Шънджън, трети кръг - Евроспорт 1

19:00 часа Футбол: Чехия U21 – България U21, Квалификации за Европейското първенство през 2027 година - Диема спорт 

19:30 часа Баскетбол: ПАОК – Манреса, Евролига - МАХ Спорт 2

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Младежки национален отбор снукър
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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