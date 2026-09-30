Шеф на клуб от Първа лига за трагичната смърт на Илиян Филипов: "Даваше толкова много от себе си, това на кого пречеше????"

Пловдив се събуди в траур на 30 септември. Новината за трагичната смърт на финансовия благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов разтърси града и футболния свят. Бизнесменът е бил застрелян тази нощ пред дома си в Пловдив. МВР тепърва изяснява обстоятелствата около тежкото престъпление, но се съобщава, че е бил убит с изстрел в главата. Часове по-рано Филипов бе на стадион "Христо Ботев" за мача на националния отбор на България с Естония.

Шефът на Спартак Варна с позиция за трагичната смърт на Илиян Филипов

Филипов бил по трибуните на "Колежа" в компанията на шефа на Спартак Варна Алекс Илиев. Собственикът на "соколите" остана разтърсен от случилото се и излезе в публикация в социалните мрежи, за да отдаде почит на своя колега. Той разкри, че по негови наблюдения Филипов е бил човек, който се опитва да помогне на много фронтове и изрази недоумение кой би искал да му причини подобно нещо. Ето какво написа Илиев:

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"Снощи бяхме заедно гледахме мача на националите, поздравихме се, прегърнахме се и си обещахме след няколко дни отново да се видим…Не мога да повярвам. Тежко съм потресен. Това е първото нещо, което разбирам рано тази сутрин, и не мога да си обясня в каква държава живеем. По моите наблюдения през последната година, в която се сближихме покрай футболните клубове, Илиян беше човек, който просто искаше да помага на толкова много фронтове. Даваше толкова много от себе си, това на кого пречеше???? Днес се събуждам и разбирам часове по-късно, че животът му е отнет. Бог да те прости, Илияне", написа Илиев в профила си в социалните мрежи.

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