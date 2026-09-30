БОЕЦ: Демерджиев е бил адвокат на застреляния Илиян Филипов, имало е заплахи отдавна

Вътрешният министър Иван Демерджиев и неговата адвокатска кантора са били дългогодишни правни представители на убития тази нощ бизнесмен и президент на футболен клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов и неговата компания. Това обявиха от гражданското сдружение БОЕЦ в профила си във Facebook. В острото си изявление те задават и серия от въпроси към министър Демерджиев по повод показното убийство.

Че Демерджиев е представлявал Филипов не е трудно да бъде потвърдено - например, репортаж на БНТ от 24.06.25 започва още в първото изречение с думите "представляван от адв. Иван Демерджиев" по адрес на Филипов. Новината е със заглавие: "Илиян Филипов се отказа да спасява Ботев Пловдив".

От БОЕЦ твърдят, че в МВР са налични конкретни сигнали и данни за отправени заплахи към живота на бизнесмена от повече от една година, като според тях министерството към момента "лъже, че няма такива сигнали".

В позицията се посочва още, че Филипов е бил в сериозен конфликт с лице с фамилия Петлешков (вероятно става въпрос за Иван Петлешков, който е бивш финансов и изпълнителен директор на "Локомотив Пловдив" и на когото БОЕЦ и разследващия сайт Bird.bg постоянно обръщат внимание - вижте материали в хиперлинка с името: Разбитата фабрика за цигари: имало ли е теч от МВР към собствениците? Нов скандал между Митов и ПП-ДБ), което според данните се е опитвало да унищожи бизнеса му. От БОЕЦ припомнят и за собствени разкрития по казуси, свързани с контрабандни канали, след които са получили заплахи.

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Организацията настоява Иван Демерджиев да даде публични отговори на редица въпроси, включително дали убитият бизнесмен е финансирал предизборната кампания на формацията "Прогресивна България" в Пловдив.

"Връщаме се към едни мутренски времена, които отдавна трябваше да са забравени", посочват от сдружението и анонсират, че предстои да огласят допълнителна информация по случая.