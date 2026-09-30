Как ще приключи светът? Лекцията "Визии за апокалипсиса в киното" разкрива възможния край

Киното отдавна превръща апокалипсиса в огледало на обществените тревоги. През 50-те години това е атомната заплаха и радиацията. През 70-те — пренаселеността, замърсяването и изчерпването на ресурсите. През 80-те — страхът от ядрена война, а по-късно идват пандемиите, климатичният колапс, разпадането на обществения ред и все по-актуалният страх от изкуствения интелект.

В лекцията "Визии за апокалипсиса в киното" ще се проследи как образът на края на света се променя през вековете и как хората виждат възможния край, спрямо историческите обстоятелства.

По време на събитието ще се говори за ядрени катастрофи, пандемии, зомбита, екологичен колапс, машини, които поемат контрол, и светове, в които човекът постепенно губи мястото си. Ще стане ясно как филми като "Dr. Strangelove", "Threads", "28 Days Later", "Children of Men", "The Road", "Snowpiercer", "Terminator", "The Matrix" и "Ex Machina" превръщат фантазиите за бъдещето в диагноза на настоящето.

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Защото апокалиптичното кино рядко е само за самия край. Зад образите на разрушени градове, смъртоносни вируси, климатични бедствия и разбунтували се машини стоят много по-дълбоки въпроси: можем ли да контролираме собствените си технологии, какво остава от морала при разпадането на обществото, защо продължаваме да игнорираме опасности, чиято реализация е почти пред нас, и какво ще остане специфично човешко, ако машините започнат да мислят, създават и решават вместо нас?

Една кинолекция за края на света, която всъщност разказва за страховете на хората, които все още живеят в него - водещ ще бъде докторът по кинознание Мирела Василева.

Събитието ще се проведе на 2 октомври от 18:30 ч. в Nexus space, София, ул. Княз Борис I 121. Билети ще откриете в сайта на Bilet.bg.