ВСС осветява случая "Нотариуса": Изпраща в НС проверката на съдии

Събраните при проверката за евентуална съпричастност на съдии към случая „Мартин Божанов - Нотариуса“ материали ще бъдат изпратени на Народното събрание. Това реши Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, по информация на "Фокус" и Нова телевизия. Решението идва след искане на народни представители да получат документите, събрани в рамките на работата на специално създадената временна комисия към Съдийската колегия. Още: Секретни документи разкриват мащабно подслушване в съдебната система

Всички материали стават публично достъпни

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Освен че ще бъдат предоставени на парламента, материалите и изготвеният по случая доклад ще станат публично достъпни. Те ще бъдат качени на интернет страницата на ВСС, след като от документите бъдат заличени личните данни.

Точката беше внесена за разглеждане от председателстващия Съдийската колегия Галина Захарова.

Временната комисия беше създадена, за да провери данни за евентуална съпричастност на съдии към случая около Мартин Божанов, известен като Нотариуса. В хода на работата ѝ бяха събирани документи и други материали, които впоследствие бяха обобщени в доклад.

На сайта на Висшия съдебен съвет вече има и специален раздел, посветен на работата на комисията, в който се публикуват материалите, свързани с проверката.

Припомняме, че в разгара на скандала около Мартин Божанов - Нотариуса, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е извършил мащабна проверка срещу тогавашния административен ръководител на Софийската районна прокуратура Невена Зартова и нейния заместник Борислав Георгиев. Това разкрива документ, който Actualno.com получи от свои източници. Той разкрива как инспекторите са проверявали твърдения за натиск върху прокурори, за влияние върху конкретни преписки и за евентуални връзки с кръга около Божанов.

В крайна сметка ИВСС не открива достатъчно доказателства, че Зартова и Георгиев са упражнявали натиск, заплахи, стимули или неправомерно влияние при изпълнение на служебните си задължения. Проверката е прекратена, а Инспекторатът приема, че липсват основания за дисциплинарна отговорност по посочените текстове от Закона за съдебната власт.

До този извод обаче се стига след месеци проверки, разпити и събиране на информация от множество институции и участници в скандала.

След анализ на всички събрани доказателства, документи, свидетелски показания и медийни публикации Инспекторатът стига до заключението, че липсват достатъчно данни Невена Зартова и Борислав Георгиев да са извършили нарушенията, за които са били проверявани.

Според документа не е установено те да са упражнявали натиск, заплахи, стимули или неправомерно влияние върху прокурори във връзка с преписката срещу гръцките бизнесмени или други производства. Проверката е прекратена с решение на ИВСС, прието единодушно през юни 2024 г.

Така, поне според официалните констатации на Инспектората, една от най-шумните проверки, произтекли от скандала около Мартин Божанов-Нотариуса, приключва без установени дисциплинарни нарушения. Самият доклад обаче показва колко дълбоко подозренията за влияние на кръга около Нотариуса са проникнали в съдебната система.

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